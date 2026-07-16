Німеччина славиться своїм серйозним ставленням до порядку, і ця національна риса яскраво простежується навіть у сфері дозвілля та взаємодії з природою. Про всі тонкощі місцевого відпочинку розповіла українка Людмила Русіна у своєму блозі у тіктоці.

Які існують суворі правила та штрафи для рибалок у Німеччині?

Кожен, хто бажає закинути вудку в німецькі води, опиняється перед необхідністю дотримуватися цілої низки вимог. Недотримання встановлених правил загрожує рибалкам значними фінансовими втратами, адже цей процес суворо контролюється на законодавчому рівні. Окрім обов’язкового проходження спеціального навчання та придбання ліцензії, мандрівник повинен мати при собі чітко визначений перелік документів та спорядження.

Зокрема, місцеві закони вимагають обов’язкового використання спеціального сачка, оснащеного пластиковою сіткою, яка допомагає не зашкодити рибі. Ставлення до підводних мешканців тут вкрай дбайливе: за правилами, рибу категорично заборонено брати сухими руками. Якщо ж спійманий екземпляр не відповідає дозволеному стандарту розміру, його необхідно негайно відпустити назад у водойму. Кожен улов ретельно вимірюють, зважують, а всі дані скрупульозно фіксують в онлайн-реєстрі чи спеціальній паперовій книжці.

Рибу треба оглушити. І ще обов’язково – з собою треба мати метр, рибу треба виміряти і потім, відповідно, інструкція або її залишати, або її обов’язково треба відпускати. Це контролюється,

– розповіла Людмила Русіна, блогерка.

Правила риболовлі у Німеччині: дивитись відео

Скільки коштує риболовля та як відрізняються правила у регіонах

Варто враховувати, що правила риболовлі без наявності спеціального посвідчення можуть суттєво відрізнятися залежно від конкретної федеральної землі. Наприклад, у мальовничій Тюрингії для такого відпочинку необхідно сплатити спеціальний збір у розмірі 25 євро, дія якого поширюється на три місяці протягом року. Але це ще не все: додатково доведеться придбати одноденний дозвіл вартістю 19 євро. Цей документ дає право ловити рибу виключно на тих водоймах, які чітко визначені на карті.

Для тих же, хто планує регулярну риболовлю протягом усього року, вимоги ще вищі. Обов'язковими є такі кроки:

успішне складання спеціального іспиту;

отримання офіційного посвідчення рибалки;

купівля повноцінної річної ліцензії.

Попри таку високу вартість та суворі закони, саме цей педантичний підхід дозволяє німцям ідеально зберігати місцеву екосистему. Завдяки цьому риба у великій кількості водиться практично в усіх водоймах країни.

Ну що, хтось черговий раз скаже, що це концтабір, і що суворі закони, а я скажу так, як і мій приятель-рибак, що ловити рибу в Німеччині – одне задоволення, попри ці суворі закони і високу вартість риболовлі тут,

– додає українка.

Подорожуючи Європою, завжди вивчайте місцеві правила та поважайте закони природи. Це не лише вбереже ваш гаманець від непередбачуваних витрат, але й дозволить насолодитися по-справжньому якісним та гармонійним відпочинком.