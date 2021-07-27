Ryanair устроил распродажу билетов от 8 евро: в списке все страны открыты для украинцев

Известный ирландский авиаперевозчик Ryanair продает билеты за скидками в различных европейских направлениях. Улететь можно с нескольких украинских аэропортов, цены стартуют от 8 евро в одну сторону.

Среди направлений: Германия, Испания, Литва, Польша и ряд других стран. Сейчас все они открыты для украинских туристов.

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Рейсы из Киева

Из столицы является самый большой выбор – 22 направления:

Самым дешевым является рейс Киев – Катовице за 7,69 евро.

В Вену, Братиславу, Вильнюс, Варшаву, Дюссельдорф можно долететь за 10 евро.

Рейсы в Милан и Рим будут стоить от 13 евро.

Самым дорогим направлением в этой распродаже являются билеты во Франкфурт в Германии. Их стоимость 26 евро.

Рейсы с других городов

Со Львова в Будапешт, Каунас и Турин можно приобрести билет за 8 евро. За поездку в Польшу и Германию – от 10 евро.

Из Одесского аэропорта можно вылететь в путешествие в Катовице, Гданьск и Будапешта за 7 – 10 евро. В Берлин, Барселону, Дюссельдорф билеты будут стоить от 15 евро.

Даже из Херсона можно улететь в Краков за 10 евро.