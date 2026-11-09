Ryanair изменил 1 аспект онлайн-регистрации, который может обойтись пассажирам в дополнительные расходы

Путешественники, желающие сэкономить на перелете, нередко отказываются от платного выбора мест в самолете. Однако нововведение Ryanair может изменить их планы и оставить меньше времени на принятие решения, стоит ли доплачивать за другое кресло.

Авиакомпания продлила срок онлайн-регистрации для пассажиров, которые не бронируют места заранее. Теперь она открывается за 72 часа до вылета вместо прежних 24 часов. Согласно информации на официальном сайте Ryanair, такие пассажиры получают места бесплатно в случайном порядке. Зарегистрироваться можно не позднее чем за 2 часа до рейса.

Когда теперь назначаются бесплатные места?

Как сообщает Daily Mirror, пассажиры, летавшие Ryanair в течение последних выходных, заметили, что теперь номер случайно назначенного места появляется примерно за 3 часа до вылета, а не сразу после регистрации. Раньше путешественники могли зарегистрироваться заранее, увидеть свое место и, если оно их не устраивало, доплатить за другое. Теперь времени на такое решение остается значительно меньше.

Почему пассажирам может быть сложнее сэкономить?

Раньше путешественники могли сначала воспользоваться бесплатным случайным распределением мест и только после этого решить, стоит ли платить за другое кресло. Например, если пассажир не хотел сидеть посередине ряда, он мог попробовать сменить место после регистрации.

Теперь пассажирам приходится ждать назначения места значительно дольше. Из-за этого они могут узнать, что будут сидеть не там, где хотели бы, уже по дороге в аэропорт. Соответственно, времени на решение о платной смене места остается меньше.

Однако представитель Ryanair в комментарии Daily Mirror заявил, что пассажиры и в дальнейшем будут получать бесплатные места в случайном порядке. Он также подчеркнул, что те, кто хочет самостоятельно выбрать кресло, могут провести бронирование на любом этапе до вылета.

Также хотим напомнить, что с 10 ноября 2026 года Ryanair закроет стойки сдачи багажа в аэропортах за 60 минут до вылета вместо прежних 40 минут.