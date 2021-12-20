Румыния вводит новые правила въезда для туристов

20 декабря 2021 , 21:18
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Источник:

Государственная пограничная служба Украины

С 20 декабря 2020 года всем лицам, направляющимся в Румынию, нужно заполнить специальную цифровую анкету. Рассказываем о деталях.

Цифровая анкета является инструментом, который должен предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

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На основе анкетных данных сотрудники управления по общественному здоровью Румынии смогут идентифицировать лица, которые пересекли границу и связаться с теми, кто контактировал во время путешествия с пациентом, инфицированным вирусом COVID-19.

Что нужно отметить в анкете

  • имя и фамилию, идентификационные и контактные данные лица;
  • страна, область и населенный пункт, из которого турист путешествует в Румынию, включая транзит;
  • населенный пункт и адрес прибытия в Румынию;
  • транспортное средство, на котором путешествует в Румынию;
  • дата въезда в Румынию;
  • данные несовершеннолетних лиц, если есть.

Анкету заполняют все лица, въезжающие в Румынию любым транспортом.

Цифровую анкету можно заполнить онлайн.

Обратите внимание! Лица, прибывающие в пункты пропуска этой страны без анкеты, будут обязаны заполнить ее в течение 24 часов. За отказ от ее заполнения предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч леев (12 438 – 18 657 гривен).

COVID-19 в Румынии: последние данные

  • По данным Worldometer, по состоянию на 20 декабря 2021 г. в Румынии выявлено 1 798 629 случаев заражения коронавирусом;
  • К сожалению, из них 58 232 летальных;
  • В то же время 1 726 051 человек побороли болезнь.
Автор: Юлія Бабич