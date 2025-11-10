Очень зря недооценена туристами: 5 весомых причин посетить Румынию уже сейчас
- Румыния предлагает волшебные локации, такие как замки Пелеш и Бран, привлекающие туристов своей архитектурой и историей.
- Популярные места включают Трансфегерашанскую трассу, Дельту Дуная и соляной рудник Турда, которые поражают своей уникальностью и природными пейзажами.
Румыния – это волшебный вариант для путешествий, который скрывает множество интересных локаций, часто обойденных туристами. Сейчас мы раскроем их тайны, и после этого вы точно захотите посетить эту страну.
Почему Румыния достойна внимания туристов и какие локации стоит посетить?
Румыния еще не популярна среди туристов, но здесь спрятаны старинные замки, Карпаты и колоритные города, которые поражают своей атмосферой. Мы расскажем о волшебных локации, которые точно стоит запланировать посетить во время поездки в эту страну.
1. Замок Пелеш
Расположенный в Карпатах, Замок Пелеш был летней резиденцией румынских королей. Его впечатляющая неоренессансная архитектура, роскошные интерьеры и коллекции искусства делают его настоящей жемчужиной Румынии.
- Адрес расположения: Аллея Пелешулуй 2, Синая 106100, уезд Прахова, Румыния.
2. Замок Бран
Легендарный средневековый замок, который ассоциируют с графом Дракулой. Здесь можно почувствовать атмосферу мистики, увидеть старинные залы, узкие коридоры и башни. Замок Бран обязательный пункт для тех, кто интересуется историей, легендами и готической архитектурой.
- Адрес расположения: улица Генерала Траяна Мошой 24, Бран 507025, уезд Брашов, Румыния.
3. Трансфегерашанская трасса
Это одна из самых известных горных дорог мира, что простирается через высокогорные перевалы Карпат. Дорога поражает серпантинами, туннелями и панорамами, которые открываются на горы и озера. Посетители могут насладиться невероятными видами, пойти на короткие прогулки или останавливаться для фото на специальных смотровых площадках.
- Маршрут: город Питешть – город Куртя-де-Арджеш – село Арпашу-де-Жос, Румыния.
4. Дельта Дуная
Путешественница Laurabruehl также поделилась хорошими локациями Румынии. Дельта Дуная – это одна из крупнейших и самых уникальных дельт в Европе, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это настоящий природный заповедник с многочисленными реками, озерами и болотами, где обитает более 300 видов птиц и много редких животных.
- Адрес расположения: Мила 23, 827062, Румыния.
Локации, которые стоит увидеть в Румынии: смотреть фото
5. Соляной рудник Турда
Это удивительный подземный город, который когда-то служил для добычи соли. Сегодня она превращена в туристическую аттракцию: здесь есть подземное озеро с лодками, качели, игровые и спортивные площадки, а также музей истории соляной промышленности. Архитектура шахт, огромные залы и атмосферная подсветка делают посещение незабываемыми как для взрослых, так и для детей.
- Адрес расположения: улица Аллея Дургаулуй 7, город Турда 401106, уезд Клуж, Румыния.
Что еще увидеть в Румынии?
Мы уже писали, что в Румынии существует "европейский Голливуд", который поразит туристов не меньше оригинального. Он имеет такое название из-за съемок многих популярных фильмов и сериалов, таких как "Холодная гора" и "Венздей".
Город известен своей средневековой архитектурой, в частности Черной церковью, и расположен неподалеку замка Бран о котором мы уже писали выше.
