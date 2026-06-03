Природное чудо Австралии: откуда у розового озера такой необычный цвет

Скорее всего, невероятные фотографии этого озера вы уже видели в соцсетях. Они выглядят настолько идеально, что сложно поверить, будто это реальное место.

Пейзажи региона Эсперанс в Западной Австралии часто описывают как "сказочные", ведь здесь сочетаются белые пляжи, чистейшее голубое море, красная земля и яркие розовые озера. Все это вместе создает ощущение, будто вы попадаете в совершенно другой мир.

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Как образуются розовые озера в Австралии и почему они меняют цвет?

Как рассказывает Young Adventuress, одним из самых известных является озеро Гиллер, которое расположено на отдаленном острове Мидл-Айленд примерно в 130 километрах от побережья Эсперанса. Из-за сложной доступности чаще всего его наблюдают с воздуха во время обзорных авиаполетов, ведь именно сверху лучше всего видно контраст розовой воды с белым песком и бирюзовым океаном.

Как выглядит озеро Гиллер: смотреть видео

Добраться туда сложно еще и потому, что это природоохранная территория с высоким уровнем защиты. В регионе есть не только одно розовое озеро – их несколько, и они могут менять цвет. Например, некоторые водоемы возле Эсперанса раньше были ярко-розовыми, но со временем изменили оттенок из-за изменения природных условий и уровня солености.

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Вода в таких озерах может варьироваться от нежно-розового до более насыщенного красного или даже оранжевого. Ученые объясняют этот эффект сочетанием нескольких факторов. Основную роль играют микроорганизмы, которые живут в очень соленой воде – в частности бактерии и водоросли Dunaliella, имеющие красновато-розовые пигменты. Именно их взаимодействие с высокой концентрацией соли создает тот самый "неземной" цвет воды.

Розовое озеро Гиллер / фото Australia's Golden Outback

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Несмотря на научные объяснения, розовые озера остаются одной из самых впечатляющих природных локаций Австралии. Для многих путешественников это место становится настоящим открытием, которое выглядит настолько идеально, что больше напоминает иллюстрацию, чем реальный пейзаж.