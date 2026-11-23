Стокгольм часто ассоциируется с летними прогулками, однако зимой в шведской столице кипит не менее интересная жизнь. В декабре здесь открываются рождественские ярмарки, на улицах появляются подсвечники, а местные жители соблюдают традиции, которые помогают сделать холодное время года теплее.

О том, чем Стокгольм привлекает туристов зимой, рассказала журналистка Лола Акинмаде Окерстрём в материале для The Guardian. Именно в это время город раскрывает особую сторону своей жизни: уютную, ностальгическую и наполненную рождественскими традициями.

Как Стокгольм превращает темные зимние дни в праздник?

В декабре солнце в Стокгольме садится рано, поэтому местные жители особенно ценят каждый источник света. На улицах зажигают свечи, в окнах развешивают большие бумажные звезды и устанавливают деревянные рождественские подсвечники. Одной из самых заметных локаций становится Sergels torg – центральная площадь города.

Праздничная набережная Skeppsbrokajen в историческом центре Стокгольма, Швеция / фото Canva

Именно здесь подсвечивают Kristallvertikalaccent – высокое стеклянное сооружение, которое в темноте напоминает необычный обелиск. На тротуарах можно увидеть небольшие подсвечники, похожие на хоккейные шайбы. Они не только создают уютную атмосферу, но и помогают пешеходам замечать участки, где может быть гололед.

Еще одна праздничная локация – это Nordiska Kompaniet, старейший роскошный универмаг Стокгольма. Каждый год его витрины превращаются в настоящую сказку с игрушечными поездами, щелкунчиками и фантастическими декорациями.

Какие рождественские традиции сохраняют шведы?

Один из самых важных праздников декабря в Швеции – это Санкта-Люсия, который отмечается 13 декабря. К нему школьники готовятся заранее: ищут белые наряды, короны со свечами, высокие бумажные конусы и костюмы маленьких Санта-Клаусов.

Девочки, исполняющие роль Люсии, надевают короны с электрическими свечами. Традиция посвящена христианской мученице Люсии из Сицилии, которая погибла в 304 году нашей эры и считается символом света.

А накануне Рождества город наполняется ароматами традиционной выпечки. В кафе вместо привычных булочек с корицей подают lussekatter – сезонные шафрановые булочки, которые едят во время fika, шведской традиции делать перерыв на кофе и что-нибудь сладкое.

Как выглядят lussekatter / фото Canva

Где в Стокгольме искать рождественские ярмарки и зимние развлечения?

Одна из самых известных рождественских локаций города – Stortorget Christmas Market в старом районе Гамла Стан. Эта ярмарка существует уже много веков. В декабре её деревянные лавки наполняются сладостями, сувенирами и продуктами для праздничного стола.

Рождественская ярмарка в Стокгольме / фото Getty

Тем, кто хочет увидеть изделия ремесленников, стоит обратить внимание на зимнюю ярмарку в Дроттнингхольме – официальной резиденции шведской королевской семьи. Здесь представлены работы кузнецов, резчиков по дереву и мастеров текстиля.

Еще одна интересная локация – Фьядерхольмарна, которую называют "островом ремесел". Добраться туда можно на пароме примерно за 20 минут. На острове работают мастерские по керамике и ювелирным изделиям.

Семьям с детьми автор советует посетить Скансен – старейший в мире музей под открытым небом, основанный в 1891 году на острове Юргорден. Здесь можно увидеть традиционные шведские дома, мастеров в старинной одежде и небольшую рождественскую ярмарку.

Зимний Стокгольм предлагает не только праздничные прогулки. Когда гавань замерзает, местные жители выходят на катки. Для семейного катания подойдут городские площадки в Kungsträdgården, Zinkensdamm и Vasaparken. Некоторые из них украшают ретроосвещением и включают диско-музыку.

А любители зимних видов спорта могут попробовать сноубординг прямо в черте города. На склоне Hammarbybacken катаются как опытные спортсмены, так и новички. На месте можно арендовать необходимое снаряжение.

Где находится Стокгольм: смотреть на картах