Про те, чим Стокгольм приваблює туристів узимку, розповіла журналістка Lola Akinmade Åkerström у матеріалі для The Guardian. Саме в цей час місто відкриває особливу сторону свого життя: затишну, ностальгійну та сповнену різдвяних звичаїв.

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Як Стокгольм перетворює темні зимові дні на свято?

У грудні сонце у Стокгольмі заходить рано, тому місцеві жителі особливо цінують кожне джерело світла. На вулицях запалюють свічки, у вікнах розвішують великі паперові зірки та встановлюють дерев'яні різдвяні свічники. Однією з найпомітніших локацій стає Sergels torg – центральна площа міста.

Святкова набережна Skeppsbrokajen в історичному центрі Стокгольма, Швеція / фото Canva

Саме тут підсвічують Kristallvertikalaccent, високу скляну споруду, яка в темряві нагадує незвичайний обеліск. На тротуарах можна побачити невеликі свічники, схожі на хокейні шайби. Вони не лише створюють затишну атмосферу, а й допомагають пішоходам помічати ділянки, де може бути ожеледиця.

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Ще одна святкова локація – це Nordiska Kompaniet, найстаріший розкішний універмаг Стокгольма. Щороку його вітрини перетворюються на справжню казку з іграшковими потягами, лускунчиками та фантастичними декораціями.

Які різдвяні традиції зберігають шведи?

Одне з найважливіших свят грудня у Швеції – це Sankta Lucia, яке відзначають 13 грудня. До нього школярі готуються заздалегідь: шукають білі вбрання, корони зі свічками, високі паперові конуси та костюми маленьких Санта-Клаусів. Дівчата, які виконують роль Lucia, одягають корони з електричними свічками. Традиція присвячена християнській мучениці Lucia із Сицилії, яка загинула у 304 році нашої ери та вважається символом світла.

А напередодні Різдва місто наповнюється ароматами традиційної випічки. У кафе замість звичних булочок із корицею подають lussekatter – сезонні шафранові булочки, які їдять під час fika, шведської традиції робити перерву на каву та щось солодке.

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Як виглядають lussekatter / фото Canva

Де у Стокгольмі шукати різдвяні ярмарки та зимові розваги?

Одна з найвідоміших різдвяних локацій міста – Stortorget Christmas Market у старому районі Gamla Stan. Цей ярмарок існує вже багато століть. У грудні його дерев'яні ятки наповнюються солодощами, сувенірами та продуктами для святкового столу.

Різдвяний ярмарок у Стокгольмі / фото Getty

Тим, хто хоче побачити ремісничі вироби, варто звернути увагу на зимовий ярмарок у Drottningholm – офіційній резиденції шведської королівської родини. Тут представлені роботи ковалів, різьбярів по дереву та майстрів текстилю.

Ще одна цікава локація – Fjäderholmarna, яку називають "островом ремесел". Дістатися туди можна поромом приблизно за 20 хвилин. На острові працюють майстерні кераміки та ювелірних виробів.

Для сімей із дітьми авторка радить відвідати Skansen – найстаріший у світі музей просто неба, заснований у 1891 році на острові Djurgården. Тут можна побачити традиційні шведські будинки, майстрів у старовинному одязі та невеликий різдвяний ярмарок.

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Зимовий Стокгольм пропонує не лише святкові прогулянки. Коли замерзає гавань, місцеві жителі виходять на ковзанки. Для сімейного катання підійдуть міські майданчики у Kungsträdgården, Zinkensdamm і Vasaparken. Деякі з них прикрашають ретроосвітленням і вмикають диско-музику.

А любителі зимового спорту можуть спробувати сноубординг просто в межах міста. На схилі Hammarbybacken катаються як досвідчені спортсмени, так і новачки. На місці можна орендувати необхідне спорядження.

Де розташований Стокгольм: дивитись на картах