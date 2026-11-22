Мадрид стоит посетить не только летом, но и зимой. В это время испанская столица наполняется рождественскими ярмарками, катками и праздничными огнями.

Об особенностях Мадрида зимой рассказал журналист Стивен Фелан в материале для британского издания The Guardian. Он живет в городе уже 11 лет и поделился местами и традициями, которые делают холодное время года особенным.

Как украшают Мадрид к Рождеству?

В декабре центральные улицы Мадрида становятся особенно оживленными. Больше всего посетителей собирается возле площади Пуэрта-дель-Соль. Главные городские площади украшают большими рождественскими елками, на площадях Испании и Колумба устраивают катки, а на Пласа-Майор открывают праздничную ярмарку с деревянными ларьками. Особое настроение создают сами мадридцы: они ходят за покупками в шляпах с оленьими рогами и другими забавными рождественскими украшениями.

Как выглядит Мадрид на Рождество / инстаграм madrid.explore

Где увидеть город в праздничном освещении?

Рождественскими огнями украшают не только площади, но и фасады известных зданий, например, отеля Four Seasons и флагманского магазина испанского бренда Loewe. Журналист советует любоваться городом с террасы El Cielo de Montera. Оттуда видна улица Гран-Виа и освещенные часы на здании Telefónica. Вечером зимний Мадрид отсюда напоминает Манхэттен 1930-х годов.

Несмотря на холод, местные жители продолжают посещать открытые террасы ресторанов. Для гостей там устанавливают обогреватели и предлагают пледы. А согреться традиционными напитками можно в старинных заведениях: в Vinicola Mentridana подают глинтвейн, а в La Venencia с 1922 года специализируются на хересе. Здесь предлагают пять его сортов.

Какое традиционное блюдо стоит попробовать в Мадриде?

Главная зимняя особенность региона – cocido madrileno. Это сытное блюдо из нута, лапши, капусты и различных видов свинины, которое подают в три этапа. Попробовать его можно в ресторане Malacatin. Порции здесь настолько большие, что, по словам владельца Хосе Родригеса, за более чем столетие работы заведения только трое посетителей смогли доесть все блюдо.

Как выглядит cocido madrileno / фото Canva

Где увидеть заснеженные пейзажи недалеко от Мадрида?

Снег в самой столице выпадает нечасто, однако увидеть зимние пейзажи можно в горах Сьерра-де-Гвадаррама, примерно в 50 километрах от города. Здесь расположен дворцово-монастырский комплекс Эскориал, построенный по приказу короля Филиппа II около 1580 года. Рядом с ним пролегают лесные тропы, ведущие к горным смотровым площадкам. Оттуда открывается вид на Мадрид, который в ясную зимнюю погоду особенно выразительно выделяется на фоне голубого неба.

Где находится Мадрид: смотреть на картах