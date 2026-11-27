Рождество во Львове в 2026 году: что интересного приготовили для гостей и жителей города
Львов готовится к рождественскому сезону, когда центральные улицы города наполняются колядками, а на площадях появляются праздничные украшения. В этом году в программе будут традиционные украинские обряды, концерты, выставки и благотворительные мероприятия, часть из которых посвящена поддержке украинских военных.
Как сообщили во Львовском городском совете, рождественские мероприятия во Львове будут проходить с 5 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
5 декабря – открытие главной рождественской елки Львова
Время: 18:00.
Место: проспект Свободы, площадь возле Львовского национального театра оперы и балета.
6 декабря – 6 января – Рождественская почта во Дворце Бандинелли
Открытие: 6 декабря в 12:00.
Место: Дворец Бандинелли, площадь Рынок, 2.
Посетители смогут приобрести авторские рождественские открытки и отправить их родным и близким.
10 декабря – 10 января – выставка "Приближение"
Открытие: 10 декабря в 18:00.
Место: Музей города, площадь Рынок, 1.
Выставка львовских художниц Марии Кристопчук и Дзвениславы Загайской, посвященная переосмыслению традиционных рождественских образов.
13 декабря – передача Вифлеемского огня на полях почетных захоронений
Время: с 16:00.
Место: Лычаковское и Голосковское кладбища.
Мероприятие посвящено чествованию памяти погибших украинских защитников и поддержке их семей.
Лычаковское кладбище:
- 16:00 – участок № 76, ул. Вахнянина;
- 16:40 – участок № 67, ул. Мечникова;
- 17:00 – участок № 86-А, ул. Мечникова;
- 18:00 – участок № 87, ул. Пасечная.
Голосковское кладбище:
- 17:00 – участок № 34-В, ул. Николайчука.
18 декабря – открытие рождественского вертепа
Время: 18:00.
Место: площадь Рынок, у входа в Ратушу.
21 декабря – 6 января – рождественская ярмарка
Место: площадь Рынок.
На ярмарке будут работать 37 торговых палаток с рождественскими сувенирами, местной продукцией и лакомствами.
График работы:
- Рабочие дни 10:00 – 22:00.
- Выходные и праздничные дни: 11:00 – 23:00.
24 декабря – установка главного Дидуха Львова
Время: 12:00.
Место: площадь Ангелов, перед Гарнизонным храмом святых апостолов Петра и Павла.
Четырехметровый Дидух установят после праздничного шествия от городской Ратуши. Его будут сопровождать колядки в исполнении Соломии Чубай и Гордия Старуха.
25 декабря – Скорбная колядка муниципального хора "Гомин"
Время: 11:00 – 14:00.
Место: Лычаковское и Голосковское кладбища.
В день Рождества хор будет исполнять колядки на полях почетных захоронений украинских защитников, чтя память погибших военнослужащих.
Лычаковское кладбище:
- 11:00 – участок № 76, ул. Вахнянина;
- 11:20 – поле № 67, ул. Мечникова;
- 11:40 – поле № 86-А, ул. Мечникова;
- 12:20 – участок № 87, ул. Пасечная.
Голосковское кладбище:
- 13:20 – участок № 34-В, ул. Николайчука.
25 – 27 декабря – "Рождество в Гае"
Место: музей народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого, ул. Чернеча Гора, 1.
В программе – живой вертеп, рождественские интерьеры, выступления колядников и вертепов.
Расписание:
- 25 декабря в 14:00 – экскурсия "Украинское Рождество" с угощением. Стоимость 500 грн.
- 26 декабря в 14:00 – экскурсия "Украинское Рождество" с угощением. Стоимость 500 грн.
- 27 декабря – Белелуйская Маланка в Гае. Время будет сообщено дополнительно.
25 декабря – 9 января – фестиваль "Великая коляда"
Место: храм Пресвятой Евхаристии (Доминиканский собор), площадь Музейная, 1.
Фестиваль будет посвящен колядкам и щедривкам Южной Украины.
Расписание выступлений:
- Понедельник – пятница 19:00.
- Суббота и воскресенье – 15:00.
10 января предварительно планируется провести заключительный гала-концерт с участием всех коллективов.
26 декабря – благотворительный забег звездарей от CHUMAKY
Время: 10:00.
Место: LEM Station. Участников приглашают на рождественский забег в спокойном темпе. После финиша будут угощения и розыгрыш подарков.
Участие: благотворительный взнос от 500 грн.
27 декабря – Шествие звездарей "Вспышка рождественских звезд"
Время: 13:00.
Место начала: площадь Музейная, 1, возле Доминиканского собора.
Участники пройдут по центральной части Львова с традиционными рождественскими звездами.
27 декабря – благотворительная рождественская экскурсия по Львову
Место встречи: площадь Рынок, у входа в Ратушу.
Участники смогут узнать больше об истории зимнего Львова и местных рождественских традициях. Собранные средства будут направлены на поддержку украинских защитников. Время проведения и условия регистрации будут сообщены дополнительно на сайте lviv.travel.
6 января – общегородское освящение воды
Время: 10:00.
Место: площадь Рынок, у входа в Ратушу.
На площади состоится совместная молитва и освящение воды. Также будут организованы фотозона и сцена для выступлений вертепов.
Дополнительные мастер-классы и концерты в Шевченковском гае
- 5 декабря, 11:30 – мастер-класс по изготовлению рождественской набивной дорожки. Стоимость 1 200 грн.
- 12 декабря, 17:00 – концерт "Тихая ночь" квартета бандуристок "Волшебные струны". Пожертвование от 250 грн.
- 12 и 13 декабря, 11:30 – мастер-классы по изготовлению рождественского паука из соломы.
- 12 и 13 декабря, 15:30 – мастер-классы по изготовлению соломенной рождественской звезды. Стоимость 750 грн.
- 20 декабря, 14:00 – мастер-класс по созданию рождественского декора в технике чеканки на фольге. Стоимость 900 грн.
- 6 января – "Розколяда в Гаю. Иордан", вечерний концерт колядок в современной аранжировке. Точное время будет сообщено дополнительно.