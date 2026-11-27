Как сообщили во Львовском городском совете, рождественские мероприятия во Львове будут проходить с 5 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Adv

5 декабря – открытие главной рождественской елки Львова

Время: 18:00.

Место: проспект Свободы, площадь возле Львовского национального театра оперы и балета.

6 декабря – 6 января – Рождественская почта во Дворце Бандинелли

Открытие: 6 декабря в 12:00.

Место: Дворец Бандинелли, площадь Рынок, 2.

Посетители смогут приобрести авторские рождественские открытки и отправить их родным и близким.

10 декабря – 10 января – выставка "Приближение"

Открытие: 10 декабря в 18:00.

Место: Музей города, площадь Рынок, 1.

Выставка львовских художниц Марии Кристопчук и Дзвениславы Загайской, посвященная переосмыслению традиционных рождественских образов.

13 декабря – передача Вифлеемского огня на полях почетных захоронений

Время: с 16:00.

Реклама

Место: Лычаковское и Голосковское кладбища.

Мероприятие посвящено чествованию памяти погибших украинских защитников и поддержке их семей.

Лычаковское кладбище:

16:00 – участок № 76, ул. Вахнянина;

16:40 – участок № 67, ул. Мечникова;

17:00 – участок № 86-А, ул. Мечникова;

18:00 – участок № 87, ул. Пасечная.

Голосковское кладбище:

17:00 – участок № 34-В, ул. Николайчука.

18 декабря – открытие рождественского вертепа

Время: 18:00.

Место: площадь Рынок, у входа в Ратушу.

21 декабря – 6 января – рождественская ярмарка

Место: площадь Рынок.

На ярмарке будут работать 37 торговых палаток с рождественскими сувенирами, местной продукцией и лакомствами.

График работы:

Рабочие дни 10:00 – 22:00.

Выходные и праздничные дни: 11:00 – 23:00.

24 декабря – установка главного Дидуха Львова

Время: 12:00.

Место: площадь Ангелов, перед Гарнизонным храмом святых апостолов Петра и Павла.

Реклама

Четырехметровый Дидух установят после праздничного шествия от городской Ратуши. Его будут сопровождать колядки в исполнении Соломии Чубай и Гордия Старуха.

25 декабря – Скорбная колядка муниципального хора "Гомин"

Время: 11:00 – 14:00.

Место: Лычаковское и Голосковское кладбища.

В день Рождества хор будет исполнять колядки на полях почетных захоронений украинских защитников, чтя память погибших военнослужащих.

Лычаковское кладбище:

11:00 – участок № 76, ул. Вахнянина;

11:20 – поле № 67, ул. Мечникова;

11:40 – поле № 86-А, ул. Мечникова;

12:20 – участок № 87, ул. Пасечная.

Голосковское кладбище:

13:20 – участок № 34-В, ул. Николайчука.

25 – 27 декабря – "Рождество в Гае"

Место: музей народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого, ул. Чернеча Гора, 1.

В программе – живой вертеп, рождественские интерьеры, выступления колядников и вертепов.

Реклама

Расписание:

25 декабря в 14:00 – экскурсия "Украинское Рождество" с угощением. Стоимость 500 грн.

26 декабря в 14:00 – экскурсия "Украинское Рождество" с угощением. Стоимость 500 грн.

27 декабря – Белелуйская Маланка в Гае. Время будет сообщено дополнительно.

25 декабря – 9 января – фестиваль "Великая коляда"

Место: храм Пресвятой Евхаристии (Доминиканский собор), площадь Музейная, 1.

Фестиваль будет посвящен колядкам и щедривкам Южной Украины.

Расписание выступлений:

Понедельник – пятница 19:00.

Суббота и воскресенье – 15:00.

10 января предварительно планируется провести заключительный гала-концерт с участием всех коллективов.

26 декабря – благотворительный забег звездарей от CHUMAKY

Время: 10:00.

Место: LEM Station. Участников приглашают на рождественский забег в спокойном темпе. После финиша будут угощения и розыгрыш подарков.

Участие: благотворительный взнос от 500 грн.

Реклама

27 декабря – Шествие звездарей "Вспышка рождественских звезд"

Время: 13:00.

Место начала: площадь Музейная, 1, возле Доминиканского собора.

Участники пройдут по центральной части Львова с традиционными рождественскими звездами.

27 декабря – благотворительная рождественская экскурсия по Львову

Место встречи: площадь Рынок, у входа в Ратушу.

Участники смогут узнать больше об истории зимнего Львова и местных рождественских традициях. Собранные средства будут направлены на поддержку украинских защитников. Время проведения и условия регистрации будут сообщены дополнительно на сайте lviv.travel.

6 января – общегородское освящение воды

Время: 10:00.

Место: площадь Рынок, у входа в Ратушу.

На площади состоится совместная молитва и освящение воды. Также будут организованы фотозона и сцена для выступлений вертепов.

Дополнительные мастер-классы и концерты в Шевченковском гае