Не пропустите: один из самых живописных городков Европы устраивает рождественскую ярмарку всего на один день

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Об особенностях посещения рождественской ярмарки в австрийском Гальштате рассказала Карисса, автор тревел-блога In Old Cities. Она поделилась собственным опытом, рассказала о местных угощениях, сувенирах и интересных местах, которые стоит посетить туристам. Впервые путешественница посетила Гальштат в 2017 году во время однодневной поездки из Зальцбурга.

Городок настолько ее поразил, что она решила вернуться сюда зимой. Впоследствии автор даже спланировала часть своего путешествия по Европе так, чтобы попасть на местную рождественскую ярмарку. Среди более чем 20 мероприятий, которые она посетила в Венгрии, Словакии, Австрии и Германии, эта ярмарка стала одной из ее любимых.

Когда проходит рождественская ярмарка в Гальштате?

Ярмарка в Гальштате проходит только один день в году 8 декабря, независимо от дня недели. Она располагается на главной площади Marktplatz и прилегающих улочках и работает с 10:00 до 18:30.

Автор советует приехать еще 7 декабря, чтобы вечером побывать на традиционном забеге Крампусов в соседнем Бад-Гойзерне. Мероприятие Krampuslauf начинается в 19:00. Его участники переодеваются в жутких персонажей с масками и проходят по улицам города.

Гальштат / фото In Old Cities

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Что продают на рождественской ярмарке?

Несмотря на небольшие размеры, ярмарка отличается местным колоритом. Здесь много рыбных блюд, что вполне закономерно для городка на берегу озера. Автор попробовала рыбу, которую готовили и подавали на длинных шампурах, и осталась довольна. Среди других угощений – жареные каштаны, шоколад, домашнее печенье и яблочные пончики, которые особенно понравились путешественнице.

Интересная деталь: на многих европейских рождественских ярмарках горячие напитки подают в специальных стаканчиках с названием города или годом проведения мероприятия. В Гальштате таких сувениров нет, однако на стенде местной рыболовной ассоциации глинтвейн подавали в кружках с зимним дизайном и изображением рыбы, которые можно было оставить себе за небольшую плату.

Помимо еды, на ярмарке продают украшения, елочные игрушки, деревянный декор, шапки, варежки и теплые носки. Часть изделий ручной работы. Местные товары заметно отличаются от массовых сувениров, которые часто встречаются на больших туристических ярмарках.

Рождественская атмосфера в Гальштате: смотреть видео

Что посмотреть в Гальштате?

Поскольку ярмарка занимает небольшую площадь, туристам стоит оставить время и на прогулку по городку. Прежде всего стоит найти лучшие смотровые точки: оттуда открываются виды на дома Гальштата, озеро и горы. Особенно известное место для фотографий расположено у воды, где можно увидеть отражение городка на поверхности озера.

Также стоит подняться к исторической католической церкви. Рядом с ней находится старинное кладбище с живописными надгробиями и оссуарий, где хранятся сотни расписанных черепов. Такая традиция возникла из-за небольших размеров кладбища: в средневековье старые могилы приходилось освобождать для новых.

Еще одна интересная локация – смотровая площадка Skywalk. Добраться туда можно на фуникулере, а с вершины открывается панорама городка, озера и гор. Рядом расположена соляная шахта, которой тысячи лет, однако в декабре она может быть закрыта на ежегодные ремонтные работы. Сама смотровая площадка также может быть закрыта из-за плохой погоды.

Для ночлега автор рекомендует не ограничиваться однодневной поездкой, ведь утром и вечером в городке значительно спокойнее, чем во время наплыва туристов. Добраться до Гальштата можно на поезде с последующей пересадкой на паром, на автобусе или на автомобиле.

Автор больше всего рекомендует железнодорожный маршрут: станция расположена на противоположном берегу озера, откуда паром доставляет пассажиров в городок. Путешественница также призывает туристов уважать местных жителей: не шуметь возле домов, соблюдать знаки и не запускать дроны в запрещенных местах.

Где находится город Гальштат: смотреть на картах