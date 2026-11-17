В Европе уже готовятся к рождественским праздникам, а города постепенно превращаются в сказочные места с ярмарками и праздничными украшениями. Однако для зимнего путешествия не обязательно выбирать дорогие туристические направления. В Польше есть город, который сочетает в себе средневековую архитектуру, рождественскую атмосферу и доступные цены.

Речь идет о Вроцлаве, расположенном на юго-западе Польши. Из-за многочисленных каналов и примерно 100 мостов его называют "Венецией Польши". Город возглавил рейтинг рождественских ярмарок компании Sainsbury's Travel Money, в котором оценивались размеры праздничных площадок, традиции, популярность и доступность отдыха, сообщает CN Traveller.

Чем особенная рождественская ярмарка во Вроцлаве?

Главная рождественская ярмарка расположена на исторической Рыночной площади. Среди ее аттракционов: старинные карусели, большая сказочная избушка и многочисленные киоски с праздничными угощениями и сувенирами.

Рождественская ярмарка во Вроцлаве: смотреть видео

Здесь можно попробовать глинтвейн, который подают в необычных чашечках в форме сапожка, а также традиционный польский сыр осципек. Его обжаривают на гриле и подают с клюквенным соусом.

Ярмарка будет работать с 20 ноября 2026 года по 7 января 2027 года, поэтому посетить ее можно даже после Нового года.

Рождественская ярмарка во Вроцлаве / фото Canva

Сколько стоит отдых во Вроцлаве?

Вроцлав привлекает туристов не только праздничной атмосферой, но и относительно доступными ценами. По данным исследования Sainsbury's Travel Money, ужин на двоих стоит около 201 злотого (2 277 гривен), местное разливное пиво 16 злотых (184 гривны), а ночь в отеле среднего класса примерно 259 злотых (2 935 гривен).

В общей сложности эти три позиции обойдутся примерно в 475 злотых (5 392 гривны). Но фактические расходы будут зависеть от заведения, отеля и дат поездки.

Где находится Вроцлав: смотреть на картах