Ее изучает NASA: эта река в Испании поражает и пугает своими словно марсианскими ландшафтами
- Река Рио-Тинто в Испании известна своим красно-оранжевым цветом из-за окисления металлов, и ее изучает NASA как аналог марсианской среды.
- Ученые исследуют реку более 20 лет, а еще ее район богат на исторические шахты, где добывали медь, серебро и золото предыдущие 5000 лет.
В провинции Уэльва на юге Испании течет река, которая с первого взгляда напоминает кадры из научной фантастики о Марсе. Вода здесь темно-красная, почти бордовая, а берега оранжевые.
Это Рио-Тинто – "окрашенная река". Со ссылкой на BBC рассказываем об этом подробнее.
Рио-Тинто выглядит необычно: романтики подумают о пейзажах Марса, прагматики – о загрязнении. Интересно, что в какой-то степени правда на каждой стороне. Причина необычных цветов Rio Tinto – загрязнение, но не в привычном понимании. И ее действительно изучают специалисты НАСА, знающие толк в Марсе.
Эта река течет сквозь Иберийский пиритовый пояс – один из самых богатых залежей сульфидных руд на планете, протянувшийся на 230 километров от Испании до Португалии. И вот что происходит: вода контактирует с пиритом и халькопиритом, начинается окисление, а бактерии-экстремофилы превращают сульфатные ионы в серную кислоту, которая растворяет железо и выбрасывает его в воду. Там железо превращается в ржавчину – и окрашивает реку в характерный красно-оранжевый цвет.
В результате pH воды достигает двойки, что примерно соответствует кислотности уксуса или лимонного сока. Для большинства живых организмов эта вода смертельна – но именно здесь и начинается самое интересное и присоединяется NASA.
Ученые изучают Рио-Тинто уже более двух десятилетий. Как отмечает сайт NASA, именно эта испанская река "идеально подходит для астробиологических исследований в экстремальной кислотной среде, что является возможным аналогом марсианской подповерхности".
Вот какой фантастический пейзаж рисует испанская река Рио-Тинто: смотрите видео liberationgapofficial
Действительно, сходство поразительное: и на Рио-Тинто, и на Марсе есть минерал ярозит (сульфат железа и калия), большие залежи метана и кислая среда. Если на Марсе когда-то была вода, она имела бы почти такой же вид, как Рио-Тинто сегодня. Ученые бурят дно реки в поисках бактерий, живущих глубоко под поверхностью без солнца и кислорода – именно такая жизнь теоретически могла бы существовать под марсианским грунтом.
Кроме этого, люди добывают медь, серебро и золото в бассейне Рио-Тинто по меньшей мере 5000 лет. Здесь активно работали финикийцы, карфагеняне и римляне (часть их сложной системы водяных колес можно увидеть в местном музее). В 1873 году испанцы продали рудники British Rio Tinto Company Limited, которая управляла ими вплоть до 1954 и построила целую колониальную инфраструктуру – железную дорогу, пирс, викторианские дома. Все это сохранилось по сей день.
Сегодня здесь расположен Parque Minero de Riotinto – горный парк с музеем, воссозданной римской шахтой и викторианским особняком директора компании. Особой аттракцией является поездка вдоль берега реки на старинном поезде, откуда можно увидеть цветные отложения и марсианские пейзажи.
Какие еще есть интересные и неординарные туристические реки мира?
Шала в Албании. Эта альпийская река заслужила прозвище "Таиланд Европы" благодаря бирюзовой воде и тропическим ландшафтам, которые напоминают Юго-Восточную Азию. Особенность еще и в том, что попасть к ней можно только на лодке – от гавани озера Коман.
Река Гамбия. Эта главная артерия одной из самых маленьких стран Африки является основой туристического маршрута Ninki Nanka Trail, предлагающего пешие походы и путешествия на лодках сквозь мангровые заросли, маленькие рыбацкие деревни и дикую природу.
Частые вопросы
