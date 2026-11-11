В Исландии создали гигантское серебряное кольцо на горе: что это такое и какая легенда с ним связана

На вершине исландской горы обустроили необычную смотровую площадку в форме огромного кольца. Ее дизайн вдохновлен древней легендой о викинге, которого похоронили вместе с ценными вещами.

О новом сооружении сообщило издание Dezeen. Проект Ring of Bjölfur разработали местные архитектурные студии Arkibygg Architects и Esja Architecture. Он расположен на горе Бьельфур недалеко от фьорда Сейдисфьордюр на востоке Исландии. Отсюда открываются виды на городок, долину и окружающие горы.

Какая легенда вдохновила архитекторов?

В основу проекта легла история Бьельфура – викинга-поселенца, который первым освоил земли Сейдисфьордюра и дал горе свое имя. По местным преданиям, его похоронили высоко в горах вместе с самыми ценными вещами. В древности вождей часто хоронили с сокровищами, серебром и украшениями. Однако вещи из захоронения Бьельфура так и не нашли.

Поэтому архитекторы решили символически оставить на горе для него большое серебряное кольцо. В 2021 году студии победили в конкурсе на разработку проекта, а в 2026 году объект вошел в шорт-лист Dezeen Awards в категории малых архитектурных проектов и победил в народном голосовании.

Ring of Bjоlfur на горе Бьельфур / фото Arkibygg Architects и Esja Architecture

Как выглядит смотровая площадка?

Сооружение имеет форму круга диаметром 32 метра. Оно расположено на горном хребте на высоте 650 метров над уровнем моря. С одной стороны конструкция частично выступает за пределы опоры. Для строительства использовали бетон и нержавеющую сталь серебристого оттенка.

Ring of Bjоlfur / фото Arkibygg Architects и Esja Architecture

Материалы выбрали из-за их прочности, ведь площадка должна выдерживать сильный ветер и непогоду. Круглая форма позволяет любоваться пейзажами во всех направлениях.

Как позаботились об удобстве туристов?

Архитекторы стремились сделать площадку доступной для всех, в том числе для людей в инвалидных креслах. Поэтому рядом обустроили специальные парковочные места. Остальные парковочные места расположили ниже по склону, откуда к сооружению можно подняться пешком.

По словам архитекторов, площадка понравилась как туристам, так и местным жителям. Сюда приходят на прогулки, приезжают на велосипедах и даже поднимаются на лыжах, чтобы полюбоваться видами. Во время строительства команда старалась сохранить природный ландшафт.

Камни, которые пришлось убрать, вернули на места, а поврежденные участки восстановили с помощью местной растительности. Также архитекторы обустроили одну основную точку для посетителей, чтобы те не расходились по уязвимому горному хребту.

Где находится гора Бьельфур: смотреть на картах