В Ісландії створили гігантське срібне кільце на горі: що це та яка легенда за ним стоїть

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Про нову споруду розповіло видання Dezeen. Проєкт Ring of Bjolfur розробили місцеві архітектурні студії Arkibygg Architects та Esja Architecture. Він розташований на горі Бйольфур поблизу фіорду Сейдісфйордюр на сході Ісландії. Звідси відкриваються краєвиди на містечко, долину та навколишні гори.

Яка легенда надихнула архітекторів?

В основу проєкту поклали історію Бйольфура – вікінга-поселенця, який першим освоїв землі Сейдісфйордюра та дав горі свою назву. За місцевими переказами, його поховали високо в горах разом із найціннішими речами. У давнину вождів часто ховали зі скарбами, сріблом та прикрасами. Однак речі з поховання Бйольфура так і не знайшли.

Тому архітектори вирішили символічно залишити на горі для нього велике срібне кільце. У 2021 році студії перемогли в конкурсі на розробку проєкту, а у 2026 році майданчик потрапив до короткого списку Dezeen Awards у категорії малих архітектурних проєктів і переміг у народному голосуванні.

Ring of Bjolfur на горі Бйольфур / фото Arkibygg Architects та Esja Architecture

Який вигляд має оглядовий майданчик?

Споруда має форму кола діаметром 32 метри. Вона розташована на гірському хребті на висоті 650 метрів над рівнем моря. З одного боку конструкція частково виступає за межі опори. Для будівництва використали бетон і нержавійну сталь сріблястого відтінку.

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Ring of Bjolfur / фото Arkibygg Architects та Esja Architecture

Матеріали обрали через їхню міцність, адже майданчик має витримувати сильний вітер і негоду. Кругла форма дозволяє милуватися краєвидами в усіх напрямках.

Як подбали про зручність туристів?

Архітектори прагнули зробити майданчик доступним для всіх, зокрема для людей у кріслах колісних. Тому поруч облаштували спеціальні паркомісця. Інші місця для паркування розташували нижче схилом, звідки до споруди можна піднятися пішки.

За словами архітекторів, майданчик сподобався як туристам, так і місцевим жителям. Сюди приходять на прогулянки, приїжджають велосипедами та навіть піднімаються на лижах, щоб помилуватися краєвидами. Під час будівництва команда намагалася зберегти природний ландшафт.

Камені, які довелося прибрати, повернули на місця, а пошкоджені ділянки відновили за допомогою місцевої рослинності. Також архітектори облаштували одну основну точку для відвідувачів, щоб ті не розходилися по вразливому гірському хребту.

Де розташована гора Бйольфур: дивитись на картах