Кажется, будто это настоящий городок из мультфильма Disney: красочные дома, старинные башни и уютные улочки. Но реальность оказалась не такой сказочной для тех, кто живет здесь постоянно.

Об этом сообщило издание Express. Речь идет о Риквире – небольшой коммуне во французском регионе Эльзас, которая стала популярным направлением для путешественников. Ее архитектура даже считается одним из источников вдохновения для мультфильма "Красавица и Чудовище".

Почему туристы массово едут в Риквир?

Ежегодно Риквир принимает от 1 до 2 миллионов туристов. Особенно многолюдно здесь в декабре: за этот месяц городок посещают около 450 тысяч путешественников. Такой ажиотаж объясняется рождественской ярмаркой, ради которой туристы приезжают посмотреть на празднично украшенные улицы.

Атмосфера города в декабре: смотреть видео

Не меньше привлекает гостей и сама архитектура Риквира. Вдоль улиц стоят разноцветные фахверковые дома, а средневековые башни и фонтаны дополняют его сказочный облик. Городок расположен на Винном пути Эльзаса в восточной Франции.

Почему местные жители недовольны такой популярностью?

За туристической привлекательностью Риквира скрывается проблема, с которой все чаще сталкиваются его жители. В городке проживает менее тысячи человек, тогда как ежегодно сюда приезжают миллионы туристов. Из-за этого центральные улицы постепенно меняют свое назначение: вместо обычного жилого пространства они все больше напоминают туристический квартал с многочисленными магазинами и ресторанами.

В городе проживает менее 1000 человек / фото Canva

Об этих изменениях рассказал один из пользователей Reddit, чья семья родом из Риквира. По его словам, раньше это было тихое поселение, сохранявшее свой особый характер. Теперь же из-за постоянного потока посетителей в центре почти не видно местных жителей.

О трудностях этого периода ранее говорил и мэр Риквира Даниэль Клак. Он признавал, что рождественский сезон становится стрессовым для местных жителей и требует от них немалого терпения. Несмотря на неудобства для жителей, популярность городка не уменьшается.

Где находится город Риквир: смотреть на картах