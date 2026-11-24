Про це написало видання Express. Йдеться про Ріквір – невелику комуну у французькому регіоні Ельзас, яка стала популярним напрямком для мандрівників. Її архітектура навіть вважається одним із джерел натхнення для мультфільму "Красуня і Чудовисько".

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Чому туристи масово їдуть до Ріквіра?

Щороку Ріквір приймає від 1 до 2 мільйонів туристів. Особливо людно тут у грудні: за цей місяць містечко відвідують близько 450 тисяч мандрівників. Такий ажіотаж пояснюється різдвяним ярмарком, заради якого туристи приїжджають побачити святково прикрашені вулиці.

Атмосфера міста у грудні: дивитись відео

Не менше приваблює гостей і сама архітектура Ріквіра. Вздовж вулиць стоять різнокольорові фахверкові будинки, а середньовічні вежі та фонтани доповнюють його казковий вигляд. Містечко розташоване на Винному шляху Ельзасу у східній Франції.

Чому місцеві незадоволені такою популярністю?

За туристичною привабливістю Ріквіра ховається проблема, з якою дедалі частіше стикаються його мешканці. У містечку живе менше ніж тисяча людей, тоді як щороку сюди приїжджають мільйони туристів. Через це центральні вулиці поступово змінюють своє призначення: замість звичайного простору для життя вони дедалі більше нагадують туристичний квартал із численними крамницями та ресторанами.

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У місті живе менше, ніж 1000 людей / фото Canva

Про ці зміни розповів один із користувачів Reddit, чия родина походить із Ріквіра. За його словами, ще раніше це було тихе поселення, яке зберігало свій особливий характер. Тепер же через постійний потік відвідувачів у центрі майже не видно місцевих жителів.

Про труднощі цього періоду раніше говорив і мер Ріквіра Даніель Клак. Він визнавав, що різдвяний сезон стає стресовим для місцевих і вимагає від них чималого терпіння. Попри незручності для жителів, популярність містечка не зменшується.

Де розташоване місто Ріквір: дивитись на картах