Эта малоизвестная столица Европы станет крупным туристическим центром – успейте увидеть без толпы

Пока Рим и Париж страдают от чрезмерного туризма, есть одна европейская столица, которая, наоборот, взялась его развивать и привлекать больше иностранцев. Более того, этот город имеет все, чтобы стать следующим крупным туристическим центром Европы, а потому советуем его посетить, пока улицы еще не переполнены туристами.

Как рассказывает Travel Off Path, говорится о столице Латвии, Риге. Этот город имеет амбициозные планы – не только заманить больше путешественников, но и больше авиакомпаний и рейсов.

Почему стоит увидеть Ригу?

Рига особенно прекрасна в декабре – именно здесь есть одни из самых самых атмосферных рождественских ярмарок Европы. Продавцы одеваются в длинные плащи темно-красного цвета, и все выглядит так, будто вы перенеслись в средневековье. Но и в другие времена года Риге также есть чем удивить.

Как пишет Lonely Planet, Рига – это современная столица, где граница между городом и сельской местностью стерта. Иногда в город забегают пушистые жители лесов, а на рынке здесь продают только что собранные грибы. Эксперты советуют прогуляться по Старому городу, зайти в Церковь святого Петра, зеленую башню которой хорошо видно из разных уголков города, и отправиться в круиз по реке Даугава.

Летом прогулки по городу можно совместить с отдыхом на пляже в Юрмале, что в получасе езды от Риги. Кроме того, в столице обязательно надо посетить Рижский центральный рынок, который является одним из крупнейших в Европе. В этом лабиринте из торговцев можно найти все: свежие морепродукты, импортные сыры, латвийские блюда и тому подобное. Здесь можно дешево поесть и сполна ощутить колорит страны.

Какие существуют проблемы с сообщением в Риге?

Сейчас американские туристы не могут добраться до Риги прямым рейсом, а потому вынуждены лететь в Хельсинки и там делать пересадку. Однако власть уже работает над тем, чтобы привлечь авиакомпании и запустить рейсы в США. Это поможет Латвии значительно увеличить туристический поток и превратиться в новую модную европейскую столицу.

