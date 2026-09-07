Тихий район Лондона стал популярным после сериала "Тед Лассо": что здесь ищут поклонники

Еще несколько лет назад сюда приезжали в основном ради живописных улиц, исторических зданий и зеленых парков. Теперь на этих же улицах туристы ищут знакомые места с экрана, фотографируются возле пабов и пытаются воссоздать сцены из любимого сериала.

Ричмонд-апон-Темз расположен на западе Лондона, примерно в 20 минутах езды на поезде от центра столицы. В последние годы популярность этого места значительно возросла благодаря сериалу "Тэд Лассо", пишет CNN. Именно Ричмонд стал основной локацией для съемок истории об американском тренере, который приезжает работать с английской футбольной командой.

Сериал стартовал в августе 2020 года, а премьера четвертого сезона стала самой успешной в истории Apple TV. Вместе с популярностью сериала вырос и поток туристов. Местные отели сообщали о двукратном увеличении числа туристов из США после выхода сериала.

Какие места из сериала можно увидеть в Ричмонде?

Одной из самых известных локаций является The Prince's Head – паб 18 века, который в сериале называют "Crown and Anchor". Рядом расположена знаменитая скамейка Теда Лассо, где туристы часто фотографируются. Напротив находится Richmond Green – уютный парк, который также регулярно появляется в сериале. Здесь можно устроить пикник, прогуляться или поиграть в футбол.

Еще одна популярная локация – это набережная Темзы. Ричмонд имеет самый длинный участок реки в пределах Лондона. Возле Ричмондского моста поклонники могут воссоздать первое свидание Роя Кента и Кили Джонс. Рядом есть уличные музыканты, баржа с кукольным театром и паб у воды, который во время прилива затапливается. Посетителям там бесплатно выдают резиновые сапоги.

Также можно посетить Richmond Theatre – это историческое здание 1899 года, где в первом сезоне Ребекка проводит благотворительный вечер. Впрочем, домашнего стадиона у команды в Ричмонде нет. Матчи снимали на Selhurst Park в южном Лондоне на домашней арене "Кристал Пэлас".

Как выглядят локации из сериала: смотреть видео

Как сериал изменил туризм в районе?

После выхода "Тед Лассо" в Ричмонде начали работать специальные экскурсии. Например, Ted Lasso Tours, которую в 2022 году основала местная жительница Эмми Мак. Компания проводит групповые и частные туры по 27 локациям сериала. Большинство клиентов Мак приезжает из США, но среди туристов также были поклонники из Индии, Сингапура и Мексики.

В то же время туристический бум нравится не всем местным жителям. Стив Ллойд, который живет в Ричмонде с 1992 года, рассказал, что уже перестал считать, сколько раз попадал на фотографии туристов. Сам сериал мужчине не понравился, однако он не возражает против приезда фанатов.

Кроме того, для многих зрителей "Тэд Лассо" стал сериалом не только о футболе. В нем затрагиваются темы дружбы, семьи, сообщества и психического здоровья, а герои часто разрушают привычные стереотипы.