Річмонд-апон-Темз розташований на заході Лондона, приблизно за 20 хвилин їзди потягом від центру столиці. Останніми роками популярність місця значно зросла завдяки серіалу "Тед Лассо", пише CNN. Саме Річмонд став основною локацією для зйомок історії про американського тренера, який приїжджає працювати з англійською футбольною командою.

Серіал стартував у серпні 2020 року, а прем'єра четвертого сезону стала найуспішнішою в історії Apple TV. Разом із популярністю шоу зріс і потік туристів. Місцеві готелі повідомляли про вдвічі більшу кількість туристів зі США після виходу серіалу.

Які місця із серіалу можна побачити в Річмонді?

Однією з найвідоміших локацій є The Prince's Head – паб 18 століття, який у серіалі називають "Crown and Anchor". Поруч розташована знаменита лавка Теда Лассо, де туристи часто фотографуються. Навпроти є Richmond Green – затишний парк, який також регулярно з'являється в шоу. Тут можна влаштувати пікнік, прогулятися або пограти у футбол.

Ще одна популярна локація – це набережна Темзи. Річмонд має найдовшу ділянку річки в межах Лондона. Біля Річмондського мосту шанувальники можуть відтворити перше побачення Роя Кента і Кілі Джонс. Поруч є вуличні музиканти, баржа з ляльковим театром і паб біля води, який під час припливу затоплює. Відвідувачам там безкоштовно видають гумові чоботи.

Також можна відвідати Richmond Theatre – це історична будівля 1899 року, де в першому сезоні Ребекка проводить благодійний вечір. Втім, домашнього стадіону команди в Річмонді немає. Матчі знімали на Selhurst Park у південному Лондоні на домашній арені Crystal Palace.

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Як виглядають локації з серіалу: дивитись відео

Як серіал змінив туризм у районі?

Після виходу "Тед Лассо" в Річмонді почали працювати спеціальні екскурсії. Наприклад, Ted Lasso Tours, яку у 2022 році заснувала місцева жителька Еммі Мак. Компанія проводить групові та приватні тури до 27 локацій серіалу. Більшість клієнтів Мак приїжджає зі США, але серед туристів також були шанувальники з Індії, Сінгапуру та Мексики.

Водночас туристичний бум подобається не всім місцевим. Стів Ллойд, який живе в Річмонді з 1992 року, розповів, що вже перестав рахувати, скільки разів потрапляв на фотографії туристів. Сам серіал чоловікові не сподобався, хоча він не заперечує проти приїзду фанатів.

Також для багатьох глядачів "Тед Лассо" став серіалом не лише про футбол. У ньому порушують теми дружби, родини, спільноти та ментального здоров'я, а герої часто руйнують звичні стереотипи.