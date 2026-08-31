Туристы смогут посетить резиденцию премьер-министра Финляндии уже в сентябре этого года, но есть одно условие

В сентябре желающие смогут увидеть изнутри одну из официальных резиденций главы правительства Финляндии. Посетителей пропустят не только в здание, но и на территорию парка.

Официальная резиденция премьер-министра Финляндии Кесаранта в Хельсинки проведет день открытых дверей в субботу, 12 сентября, сообщает Yle. Для желающих будут организованы экскурсии по главному зданию и прилегающему парку.

Где расположена резиденция Кесаранта и что там смогут увидеть туристы?

Kesäranta расположена у моря в районе Мейлахти в Хельсинки. Строительство здания было завершено в 1873 году, поэтому у него долгая история. Во время дня открытых дверей посетители смогут осмотреть приемные помещения главного здания и парк.

Экскурсии начнутся в 9:00 и продлятся примерно 40 минут. При этом доступ ко всем помещениям резиденции не предусмотрен. Частные зоны главного здания для посетителей останутся закрытыми.

Резиденция премьер-министра Финляндии Кесаранта: смотреть видео

Нужно ли регистрироваться заранее?

Предварительная регистрация для участия в мероприятии не требуется. Однако организаторы предупреждают, что желающим стоит рассчитывать на возможные очереди.

Помимо ожидания, перед входом на территорию посетителям придется пройти проверку безопасности. Об этом сообщили в офисе премьер-министра Финляндии. Поэтому желающим рекомендуют заложить дополнительное время на ожидание и прохождение контроля.