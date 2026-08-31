Офіційна резиденція прем'єр-міністра Фінляндії Kesäranta в Гельсінкі проведе день відкритих дверей у суботу, 12 вересня, повідомляє Yle. Для охочих організують екскурсії головною будівлею та прилеглим парком.

Де розташована резиденція Kesäranta та що там зможуть побачити туристи?

Kesäranta розташована біля моря в районі Мейлахті у Гельсінкі. Будівлю завершили у 1873 році, тож вона має тривалу історію. Під час дня відкритих дверей відвідувачі зможуть оглянути приймальні приміщення головної будівлі та парк.

Екскурсії розпочнуться з 9:00 і триватимуть приблизно 40 хвилин. Водночас доступ до всіх приміщень резиденції не передбачений. Приватні зони головної будівлі для відвідувачів залишаться закритими.

Резиденція прем'єр-міністра Фінляндії Kesäranta: дивитись відео

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Чи потрібно заздалегідь реєструватися?

Попередня реєстрація для участі у заході не потрібна. Однак організатори попереджають, що охочим варто розраховувати на можливі черги. Окрім очікування, перед потраплянням на територію відвідувачам доведеться пройти перевірку безпеки. Про це повідомили в офісі прем'єр-міністра Фінляндії. Тому охочим радять врахувати додатковий час на очікування та проходження контролю.