Рекламу разместил Федеральный кредитный союз Нотр-Дам, а фотографию знака опубликовали на платформе Reddit. Вместо того чтобы просто развлечь пассажиров, сообщение спровоцировало бурное обсуждение и заставило некоторых людей вспомнить собственные случаи с бытовой техникой.

Что так вывело пассажиров из себя?

Знак был установлен над головами людей, проходивших через терминал. Его замысел заключался в том, чтобы пошутить над типичными переживаниями перед поездкой, когда люди вдруг начинают сомневаться, закрыли ли они дверь, окна или выключили ли бытовую технику.



Как именно выглядела реклама / фото Reddit

Однако часть путешественников восприняла шутку слишком близко к сердцу. В обсуждении на Reddit одни пользователи смеялись над рекламой, а другие признавались, что после нее точно стали бы проверять, все ли оставили дома в безопасности. Один из комментаторов заявил, что из-за ОКР такой знак мог бы полностью испортить ему день. Другой назвал замысел "дьявольским".

Некоторые пользователи рассказали о своих способах избежать сомнений после отъезда. Один из них признался, что каждый раз фотографирует плиту перед выходом из дома. Если по дороге возникают сомнения, он может просто посмотреть фото.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Другой комментатор поделился гораздо более серьезной историей. Перед международным рейсом он гладил рубашку, но по возвращении домой через две недели обнаружил, что утюг все это время оставался включенным. Устройство стояло на максимальном нагреве возле журнального столика, а рядом лежал ковер.

В результате на ковре остался глубокий ожог, однако дом не загорелся. После этого случая мужчина стал гораздо внимательнее и теперь проверяет все дважды перед выходом.

Несмотря на то что для части пассажиров знак стал причиной лишних переживаний, другие оценили замысел. Пользователи отмечали, что реклама точно запомнилась людям.