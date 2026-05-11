Вода в этой реке буквально кипит, а объемом она как 200 олимпийских бассейнов: что это за место

В глубине Амазонских джунглей в Перу расположена река Шанай-Тимпишка, которая стала известной из-за необычной особенности, а именно сверхвысокой температуры воды. В некоторых ее частях вода настолько горячая, что образует густой пар и визуально напоминает кипение.

Учитель географии andriiutkin рассказал в социальной сети тредс об уникальном природном явлении Шанай-Тимпишка – реку, вода в которой настолько горячая, что буквально создается впечатление кипения.

Что это за река и почему она уникальна?

Река Шанай-Тимпишка расположена в Амазонских джунглях Перу и является одним из самых редких природных водоемов в мире. Ее длина составляет примерно 6,4 километров, а ширина около 25 метров. В отдельных участках температура воды колеблется от примерно 45 градусов до почти 100 градусов, из-за чего кажется, будто она "кипит".

При этом это не одна сплошная горячая зона – температура меняется резко даже на коротких отрезках, и рядом могут быть как относительно теплые, так и чрезвычайно горячие участки. Интересно, что объем реки можно сравнить примерно с 200 олимпийскими бассейнами.

Почему вода там такая горячая, если рядом нет вулкана?

Долгое время это явление оставалось загадкой, ведь ближайшие вулканы расположены за сотни километров. Ученые объяснили, что причина в геотермальном нагреве. Дождевая вода просачивается глубоко в землю через трещины в земной коре, опускается в горячие слои, где температура растет из-за внутреннего тепла Земли, а затем под давлением возвращается обратно на поверхность в виде перегретых источников. Именно эти подземные "каналы" и формируют горячие участки реки.

Действительно ли вода в реке кипит?

Физически это не равномерное кипение, как в чайнике. Вместо этого это сочетание очень горячих источников и холодных потоков, из-за чего возникают зоны активного испарения. В горячих местах вода может быть настолько горячей, что мгновенно обжигает и образует густой пар, но рядом могут быть участки, где вода уже значительно прохладнее.

Река Шанай-Тимпишка / фото Shanay Timpishka

Есть ли жизнь в такой реке?

В самых горячих частях реки жизнь практически отсутствует. Рыба и большинство водных организмов не могут выжить при таких температурах. Зато ближе к прохладным участкам встречаются отдельные виды бактерий и микроорганизмов, которые способны выдерживать экстремальные условия. Также вдоль берегов заметно меньше растительности, ведь высокая температура и пар влияют и на экосистему суши.

Как эту реку воспринимают местные?

Для местных коренных народов это место имеет не только природное, но и духовное значение. Они связывают реку с легендами о духах природы и считают ее священной. В мифологии региона даже существует образ гигантского змея-духа Якумамы, который якобы "охраняет" воды Амазонии.

Змей-дух Якумама / фото The Arhaeologist

Почему эта река важна для науки?

Шанай-Тимпишка является уникальной природной "лабораторной площадкой". Ученые изучают ее, чтобы понять, как экстремальные температуры влияют на экосистемы и какие виды могут выживать в таких условиях. Некоторые исследователи даже сравнивают эту реку с возможными условиями на других планетах или с будущим Амазонии в условиях глобального потепления.

Для написания материала использовались текст с BBC и Discover Wildlife.

