Эту реку называют "матерью вод" и она протекает по территории трех климатических поясов

В бассейне этой реки расположено одно из новых чудес света – водопады Игуасу, поражающие даже самых искушенных путешественников. А название ее в переводе с языка местных племен означает "мать вод" или "мать моря".

А речь здесь идет о величественной реке Парана – второй по длине после Амазонки в Южной Америке. Со ссылкой на EBSCO рассказываем о ней подробнее.

Чем особенна река Парана в Южной Америке?

"Мать моря" или "Мать вод" – именно такой перевод у слова Парана с языка коренного народа гуарани. Эта огромная река протянулась на почти 4880 километров через сердце Южной Америки, как отмечает worldatlas.com.

Она течет от тропических лесов Бразилии через субтропики Парагвая до умеренного климата Аргентины. Таким образом преодолевая аж три климатических пояса.

Парана – вторая по длине река континента после Амазонки и настоящая артерия жизни для трех стран. А самая известная туристическая жемчужина в ее бассейне – легендарные водопады Игуасу.

Водопады Игуасу – поразительное зрелище: смотрите видео baariosenseofplace

Здесь река Игуасу впадает в Парану, создавая одно из новых чудес света – водный занавес в 1500 метров в ширину, что рассыпается на 275 отдельных водопадов среди островов и островков. Больше всего поражает Глотка Дьявола – здесь вода падает с 80 метров с невероятной силой.

Увидеть водопады можно с двух сторон – бразильской и аргентинской. Из Бразилии открывается самая захватывающая панорама, можно обнять взглядом всю красоту каскадов. Аргентинская же сторона предлагает несколько маршрутов.

Прогулка по каждому способна впечатлить по-своему. Верхний круг дарит панорамные виды сверху, а нижний – позволяет подойти вплотную к ниспадающей воде. Самые смелые же туристы отправляются на экскурсии на лодках прямо под потоки воды, ведь это дарит невероятные эмоции.

Пейзажи Параны в Парагвае: смотрите видео Paraguaytranquilo

Река имеет гигантское значение не только для туризма. На Паране стоит плотина Итайпу – одна из крупнейших гидроэлектростанций планеты, которая питает электричеством несколько регионов. И даже туда проводят экскурсии.

Куритиба – столица штата Парана в Бразилии – отличная отправная точка для исследования региона. Город славится ботаническим садом с оранжереей, вдохновленной лондонским Хрустальным дворцом, и Музеем Оскара Нимейера – одним из крупнейших художественных музеев Латинской Америки.

Также Фос-ду-Игуасу с бразильской стороны привлекает миллионы туристов не только водопадами. Здесь можно увидеть тройную границу, где встречаются Аргентина, Бразилия и Парагвай. Добавим еще, что Парана впадает в реку Уругвай, образуя устье Рио-де-ла-Плата – самое широкое речное устье мира.

А так выглядит река в Бразилии: смотрите видео Luizfernandomontini

Какие еще известные реки мира интересны для туристов?