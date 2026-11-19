Вулиця Song Wat Road / Колаж 24 Каналу, фото з інстаграму minghan1004
Во время путешествий стоит отходить от привычных туристических маршрутов и открывать для себя города с другой стороны. Именно на местных улицах часто скрываются интересные заведения, необычная архитектура и особая атмосфера.
Рейтинг подготовила команда редакторов Time Out при участии городских редакторов и экспертов, хорошо знакомых с местной жизнью. При оценке учитывались гастрономические заведения, магазины, ночная жизнь, уличная атмосфера, активность местного сообщества и уникальные локальные предприятия.
Какая улица стала самой крутой в мире?
Первое место заняла Song Wat Road – историческая торговая улица китайского квартала Бангкока, которая переживает творческое возрождение. Она проходит параллельно реке Чаопхрая. Бывшие складские помещения и старинные торговые дома постепенно превратились в кофейни, независимые галереи, дизайнерские магазины и рестораны.
Как выглядит улица Song Wat Road / инстаграм minghan1004
Несмотря на появление новых заведений, улица сохранила свой традиционный облик. Здесь по-прежнему работают семейные предприятия и местные торговцы, соседствующие с современными барами и магазинами.
Важную роль в развитии района играет объединение Made in Song Wat. За последние четыре года количество его участников выросло с 10 до 60 местных предприятий. Они организуют совместные ужины и районные мероприятия.
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Туристам рекомендуют попробовать паровые булочки в Gu Long Bao, заглянуть в ресторан e-ga с тайскими блюдами и отведать необычные десерты из местных фруктов в FV. На улице также работают кофейня Song Wat Coffee Roasters, бар We Didn't Land on the Moon Since 1987 и винтажный магазин Soul Songwat.
Чем привлекает вторая по рейтингу улица?
Второе место заняла Golborne Road в западной части Лондона. Она стала одним из символов возрождения этого района, где традиционная архитектура сочетается с разнообразной гастрономией, модой и ночной жизнью.
На одном конце улицы расположено известное здание в стиле брутализма Trellick Tower, которое стало местом съемок клипа британской певицы Лили Аллен на песню LDN. Рядом сформировалось так называемое "Маленькое Марокко" – квартал с португальскими, марокканскими и ближневосточными заведениями.
Как выглядит улица Golborne Road / инстаграм londoneverafter
Среди популярных заведений: Cafe d'Oporto, Lisboa Patisserie, Falafel King и палестинское Maramia Cafe. В другой части улицы расположены дизайнерские магазины.
Также стоит заглянуть в итальянский ресторан Canteen и паб Fat Badger, где каждый вечер играет живая музыка. Ценителям винтажной одежды рекомендуют магазин Rellik, который работает с 1999 года и специализируется на одежде известных дизайнерских брендов.
Какая улица замкнула тройку?
Третье место заняла пешеходная улица Фернандес-де-Энсисо, проходящая через район Вилья-Девото на северо-западе Буэнос-Айреса. Этот район стал особенно популярным благодаря развитию гастрономической сцены. Вдоль улицы постоянно открываются новые рестораны, кафе и магазины.
Где находится улица Фернандес-де-Энсисо: смотреть на картах
Одной из главных достопримечательностей поблизости является площадь Plaza Arenales. Она стала местом встреч местных жителей, а в течение года здесь проводят винную ярмарку Wine District Fair, спортивные мероприятия, кинопоказы под открытым небом и концерты.
Среди заведений, которые рекомендуется посетить, – ресторан El Pastificio de Pablos с домашней пастой и Casa Lucca с террасой с видом на улицу. Чтобы познакомиться с местной кофейной культурой, можно заглянуть в историческое Stylo Cafe или попробовать фирменный кофе и выпечку в Atelier Fuerza и Dominga.
Какие еще 25 улиц вошли в рейтинг?
4. Vaasankatu – Хельсинки, Финляндия.
5. Neil Road – Сингапур.
6. Boulevard Saint-Laurent – Монреаль, Канада.
7. Upper Lascar Row – Гонконг, Китай.
8. Rua do Forno do Tijolo – Лиссабон, Португалия.
9. Beach Street – Джорджтаун, Малайзия.
10. Karl-Heine-Strasse – Лейпциг, Германия.
11. Беко-ду-Браганса – Рио-де-Жанейро, Бразилия.
12. East Passyunk Avenue – Филадельфия, США.
13. Sanjo-dori – Киото, Япония.
14. Wilshire Boulevard – Лос-Анджелес, США.
15. Chang Moi Road – Чиангмай, Таиланд.
16. Улица Зомбковска – Варшава, Польша.
17. Atlantic Avenue – Нью-Йорк, США.
18. Йорк-роуд – Бирмингем, Великобритания.
19. Эбенезер-Плейс – Аделаида, Австралия.
20. Florida Road – Дурбан, Южно-Африканская Республика.
21. Yuyuan Lu – Шанхай, Китай.
22. Heol Maengwyn – Махинлетт, Уэльс.
23. Mutrah Corniche – Маскат, Оман.
24. Ward Avenue – Сидней, Австралия.
25. Oyafuko Street – Фукуока, Япония.
26. Calle Alejandro Cárdenas – Пуэрто-Эскондидо, Мексика.
27. La 70 – Медельин, Колумбия.
28. Corniche des Almadies – Дакар, Сенегал.
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