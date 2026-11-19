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Рейтинг подготовила команда редакторов Time Out при участии городских редакторов и экспертов, хорошо знакомых с местной жизнью. При оценке учитывались гастрономические заведения, магазины, ночная жизнь, уличная атмосфера, активность местного сообщества и уникальные локальные предприятия.

Какая улица стала самой крутой в мире?

Первое место заняла Song Wat Road – историческая торговая улица китайского квартала Бангкока, которая переживает творческое возрождение. Она проходит параллельно реке Чаопхрая. Бывшие складские помещения и старинные торговые дома постепенно превратились в кофейни, независимые галереи, дизайнерские магазины и рестораны.

Как выглядит улица Song Wat Road / инстаграм minghan1004

Несмотря на появление новых заведений, улица сохранила свой традиционный облик. Здесь по-прежнему работают семейные предприятия и местные торговцы, соседствующие с современными барами и магазинами.

Важную роль в развитии района играет объединение Made in Song Wat. За последние четыре года количество его участников выросло с 10 до 60 местных предприятий. Они организуют совместные ужины и районные мероприятия.

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Туристам рекомендуют попробовать паровые булочки в Gu Long Bao, заглянуть в ресторан e-ga с тайскими блюдами и отведать необычные десерты из местных фруктов в FV. На улице также работают кофейня Song Wat Coffee Roasters, бар We Didn't Land on the Moon Since 1987 и винтажный магазин Soul Songwat.

Чем привлекает вторая по рейтингу улица?

Второе место заняла Golborne Road в западной части Лондона. Она стала одним из символов возрождения этого района, где традиционная архитектура сочетается с разнообразной гастрономией, модой и ночной жизнью.

На одном конце улицы расположено известное здание в стиле брутализма Trellick Tower, которое стало местом съемок клипа британской певицы Лили Аллен на песню LDN. Рядом сформировалось так называемое "Маленькое Марокко" – квартал с португальскими, марокканскими и ближневосточными заведениями.

Как выглядит улица Golborne Road / инстаграм londoneverafter

Среди популярных заведений: Cafe d'Oporto, Lisboa Patisserie, Falafel King и палестинское Maramia Cafe. В другой части улицы расположены дизайнерские магазины.

Также стоит заглянуть в итальянский ресторан Canteen и паб Fat Badger, где каждый вечер играет живая музыка. Ценителям винтажной одежды рекомендуют магазин Rellik, который работает с 1999 года и специализируется на одежде известных дизайнерских брендов.

Какая улица замкнула тройку?

Третье место заняла пешеходная улица Фернандес-де-Энсисо, проходящая через район Вилья-Девото на северо-западе Буэнос-Айреса. Этот район стал особенно популярным благодаря развитию гастрономической сцены. Вдоль улицы постоянно открываются новые рестораны, кафе и магазины.

Где находится улица Фернандес-де-Энсисо: смотреть на картах

Одной из главных достопримечательностей поблизости является площадь Plaza Arenales. Она стала местом встреч местных жителей, а в течение года здесь проводят винную ярмарку Wine District Fair, спортивные мероприятия, кинопоказы под открытым небом и концерты.

Среди заведений, которые рекомендуется посетить, – ресторан El Pastificio de Pablos с домашней пастой и Casa Lucca с террасой с видом на улицу. Чтобы познакомиться с местной кофейной культурой, можно заглянуть в историческое Stylo Cafe или попробовать фирменный кофе и выпечку в Atelier Fuerza и Dominga.

Какие еще 25 улиц вошли в рейтинг?

4. Vaasankatu – Хельсинки, Финляндия.

5. Neil Road – Сингапур.

6. Boulevard Saint-Laurent – Монреаль, Канада.

7. Upper Lascar Row – Гонконг, Китай.

8. Rua do Forno do Tijolo – Лиссабон, Португалия.

9. Beach Street – Джорджтаун, Малайзия.

10. Karl-Heine-Strasse – Лейпциг, Германия.

11. Беко-ду-Браганса – Рио-де-Жанейро, Бразилия.

12. East Passyunk Avenue – Филадельфия, США.

13. Sanjo-dori – Киото, Япония.

14. Wilshire Boulevard – Лос-Анджелес, США.

15. Chang Moi Road – Чиангмай, Таиланд.

16. Улица Зомбковска – Варшава, Польша.

17. Atlantic Avenue – Нью-Йорк, США.

18. Йорк-роуд – Бирмингем, Великобритания.

19. Эбенезер-Плейс – Аделаида, Австралия.

20. Florida Road – Дурбан, Южно-Африканская Республика.

21. Yuyuan Lu – Шанхай, Китай.

22. Heol Maengwyn – Махинлетт, Уэльс.

23. Mutrah Corniche – Маскат, Оман.

24. Ward Avenue – Сидней, Австралия.

25. Oyafuko Street – Фукуока, Япония.

26. Calle Alejandro Cárdenas – Пуэрто-Эскондидо, Мексика.

27. La 70 – Медельин, Колумбия.

28. Corniche des Almadies – Дакар, Сенегал.