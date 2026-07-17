Если раньше речные круизы считались отдыхом преимущественно для людей старшего возраста, то сейчас ситуация меняется. Как сообщает Euronews, по словам представителей круизной компании A-ROSA, такой формат путешествий все чаще выбирают молодые туристы благодаря комфортному темпу, разнообразным маршрутам и возможности увидеть несколько городов за одно путешествие.

Кроме того, в стоимость большинства речных круизов уже включено множество услуг, за которые на морских лайнерах придется платить отдельно. Помимо этого, конкуренция между компаниями становится все более жесткой, поэтому туристам все чаще предлагают выгодные акции, скидки и бонусы.

Что уже входит в стоимость речного круиза?

Одним из главных преимуществ речных круизов является пакет услуг, который турист получает без дополнительных затрат. Большинство европейских операторов уже включают в стоимость как минимум одну экскурсию в каждом порту, Wi-Fi, а также пиво и вино во время обеда и ужина. Некоторые компании также оплачивают чаевые.

Речные круизы предлагают более приятный пакет услуг / фото Canva

Отдельные операторы предлагают еще больше. Например, в пакет могут входить премиальные алкогольные напитки, расширенная программа экскурсий и другие услуги. Благодаря этому турист может провести целую неделю на борту практически без дополнительных затрат.

Еще одна особенность речных судов – их небольшой размер. Обычно они перевозят от 100 до 200 пассажиров, поэтому гостям не нужно заранее проводить бронирование мест в ресторане или стоять в длинных очередях на экскурсии.

Наибольшим спросом пользуются маршруты по Рейну и его притокам, а также по Дунаю. Особенно популярной считается долина Среднего Рейна, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также туристы часто выбирают круизы по рекам Дору в Португалии, Сене во Франции и Роне.

Почему морской круиз часто обходится дороже, чем кажется?

На первый взгляд морские круизы могут казаться значительно дешевле. Однако базовая цена далеко не всегда отражает окончательную сумму расходов. После бронирования туристам нередко приходится отдельно оплачивать чаевые, пакеты напитков, береговые экскурсии и другие дополнительные услуги.

В морских круизах часто приходится доплачивать за базовые услуги / фото Canva

Например, одни только обязательные чаевые могут стоить более 16 долларов на человека в день, пишет издание Forbes. Если добавить пакет напитков, который иногда превышает 100 долларов в день на одного человека, общая стоимость отдыха существенно возрастает. Поэтому, хотя речные круизы обычно стоят примерно от 2 500 до 4 500 долларов за недельный маршрут, после посадки на судно туристы гораздо реже сталкиваются с неожиданными расходами.

Когда речной круиз станет лучшим выбором?

Речные круизы особенно подходят тем, кто хочет увидеть как можно больше городов за одно путешествие. Популярные маршруты по Дунаю, Рейну или долине Дору предусматривают почти ежедневные остановки, экскурсии и знакомство с историческими городами и объектами культурного наследия. Кроме того, суда обычно пришвартовываются непосредственно в центре города, поэтому туристам не нужно тратить время на длительные трансферы из портов.

В то же время морские круизы остаются более привлекательными для тех, кто ищет отдых с большими развлекательными комплексами на борту. Современные океанские лайнеры предлагают аквапарки, бассейны, театральные шоу, многочисленные рестораны и другие развлечения, которых на речных судах обычно нет. Кроме того, туристы, не планирующие приобретать пакеты напитков, дорогие экскурсии или дополнительные услуги, могут сделать морской круиз довольно бюджетным вариантом отдыха.

В заключение эксперты советуют обращать внимание не только на исходную цену путешествия, но и на перечень услуг, которые уже входят в стоимость. Именно это поможет понять, какой круиз в итоге окажется выгоднее, и позволит избежать неожиданных расходов во время отдыха.