3 лучшие локации, в которых снимали "Одиссею": эти места существуют на самом деле

Новый фильм Кристофера Нолана "Одиссея" стал одним из самых громких кинопроектов года. Масштабная картина с бюджетом около 250 миллионов долларов поражает не только звездным актерским составом и сценами, но и невероятными пейзажами.

Большинство локаций, которые можно увидеть в фильме, существуют в реальности, поэтому их могут посетить все желающие, пишет Interia Kobieta.

Какие места снимали на греческом Пелопоннесе?

Большинство сцен фильма снимали в Греции, а Мессения на юго-западе Пелопоннеса была одной из важнейших локаций. В этом регионе немало оливковых рощ, просторных пляжей и древних достопримечательностей.

Здесь находится самый привлекательный пляж Войдокилия со светлым песком и бирюзовой водой, однако здесь нет баров, проката снаряжения или развитой инфраструктуры.

Недалеко отсюда туристы могут увидеть пещеру Нестора, которую в фильме изобразили как логово циклопа Полифема, а с горы открываются удивительные виды на Ионическое побережье.

В этом районе также стоит посетить дворец Нестора – комплекс XIII века до нашей эры, который, по преданию, был резиденцией царя Нестора, к которому приезжал сын Одиссея Телемах.

Сицилийский остров

Для съемок фильма съемочная группа выбрала Фавильньяну – самый большой остров Эгадского архипелага у северо-западного побережья Сицилии. Локация привлекает известняковыми скалами, укромными бухтами и потрясающим цветом воды.

Самым красивым пляжем острова считается Кала-Росса, и именно его использовали во время съемок. Также фильм снимали в Кала-Аццурри и Кала-дель-Буэ-Марино.

С руин замка Санта-Катерина, что расположен на самой высокой вершине Фавиньяны, открываются потрясающие виды на Тирренское море. Добраться сюда можно из Трапани на пароме или катамаране за 30–50 минут.

Айт-Бенхадду – марокканская крепость

Съемочная группа из Голливуда часто приезжает в Айт-Бен-Хадду, что в Марокко. Здесь снимали "Гладиатор", "Вавилон", "Принц Персии" и даже "Игру престолов".

В Айт-Бен-Хадду Кристофер Нолан снял сцены, изображавшие взятие Трои. Айт-Бен-Хадду на протяжении многих веков служил остановкой на караванном пути, соединявшем Сахару с Марракешем. Глиняные стены домов купцов, перевозивших соль, золото и специи, обеспечивали им убежище во время длительных путешествий.

Пустынный ландшафт создает аутентичный фон для различных исторических постановок. Посетить Айт-Бен-Хадду туристы смогут во время экскурсии по Марракешу.

Добавим, что фильм Кристофера Нолана "Одиссея" стал первым в истории, который полностью сняли на кинокамеры IMAX. А за две недели проката совокупные мировые сборы картины уже превысили отметку в 639,6 миллиона долларов. Главные роли в "Одиссее" исполняют Мэтт Деймон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Зендея и другие знаменитости.