Більшість локацій, які можна побачити у фільмі, існують насправді, тож їх можуть відвідати всі охочі, пише Interia Kobieta.

Які місця знімали на грецькому Пелопоннесі?

Більшість сцен фільму знімали у Греції, а Мессенія на південному заході Пелопоннесу була однією з найважливіших локацій. У цьому регіоні чимало оливкових гаїв, просторих пляжів та стародавніх пам’яток.

Тут є найпривабливіший пляж Войдокілія зі світлим піском та бірюзовою водою, однак тут немає барів, прокату спорядження чи розвинутої інфраструктури.

Неподалік звідси туристи можуть побачити печеру Нестора, яку у фільмі зобразили лігвом циклопа Поліфема, а з гори відкриються дивовижні краєвиди Іонічного узбережжя.

У цьому районі також слід побачити палац Нестора – комплекс 13 століття до нашої ери, який, за переказами, був резиденцією царя Нестора, якого відвідав син Одіссея Телемах.

Сицилійський острів

Для зйомок у фільмі знімальна група обрала Фавільньяну – найбільший острів Егадського архіпелагу біля північно-західного узбережжя Сицилії. Локація приваблює вапняковими скелями, прихованими бухтами й вражаючим кольором води.

Найкрасивішим пляжем острова вважається Кала-Росса, і саме його використали під час зйомок. Також фільм знімали у Кала-Аццуррі та Кала-дель-Буе-Марино.

Із руїн замку Санта-Катерина, що розташований на найвищій вершині Фавіньяни можна побачити вражаючі краєвиди на Тірренське море. Дістатися сюди можна з Трапані поромами чи катамаранами за 30 – 50 хвилин.

Айт-Бенхадду – марокканська фортеця

Знімальна група з Голлівуду часто приїжджає в Айт-Бен-Хадду, що у Марокко. Тут знімали "Гладіатор", "Вавилон", "Принц Персії" і навіть "Гру престолів".

В Айт-Бен-Хадду Крістофер Нолан зняв сцени, які зображували взяття Трої. Айт-Бен-Хадду впродовж багатьох століть слугував зупинкою на караванному шляху, що з’єднував Сахару з Марракешем. Глиняні стіни купців, які перевозили сіль, золото та спеції, забезпечували їм притулок під час тривалих подорожей.

Пустельний ландшафт створюють автентичний фон для різних історичних постановок. Відвідати Айт-Бен-Хадду туристи зможуть під час екскурсії Марракешем.

Додамо, що фільм Крістофера Нолана "Одіссея" став першим в історії, який повністю зняли на кінокамери IMAX. А за два тижні показу сукупні світові збори стрічки вже перетнули позначку в 639,6 мільйона доларів. Головні ролі в "Одіссеї" виконують Метт Деймон, Енн Гетевей, Том Голланд, Зендея та інші знаменитості.