"Рассвет юга" глазами астронавта: космически красивые снимки северного сияния

Астронавт и аэрокосмический инженер Томас Песке находится на Международной космической станции. Он фотографирует полярное сияние с редким голубым оттенком под светом луны из космоса.

Аэрокосмический инженер признался, что был свидетелем нескольких полярных сияний во время своей текущей миссии – "Альфа". Она началась 23 апреля этого года.

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Полярное сияние из космоса

Полярное сияние обычно имеет зеленый оттенок с красным или фиолетовым. Однако Песке удалось зафиксировать редкий синеватый оттенок, который возникает только при определенных условиях.



Сияние ночи из космоса / Фото Томаса Песке

Месяц был высоким и очень ярким, он освещал облака, создавая особую атмосферу ... и сделал это полярное сияние полярным ... почти синий. Интересно, что мать-природа приготовила для нас на отдых: желтый бореалис или ярко-красный? Огромная радуга?

– прокомментировал космонавт.



Сияние Авроры / Фото Томаса Песке

Что такое Авроры

Существует два типа полярных сияний – Aurora Borealis, что означает "рассвет севера", и Aurora Australis, "рассвет юга". Они возникают, когда электрически заряженные частицы Солнца попадают в атмосферу Земли и сталкиваются с частицами кислорода и азота. Эти столкновения излучают свет во многих цветах, хотя бледно-зеленый и розовый являются распространенными.



Наблюдения из космоса / Фото Томаса Песке

Природное явление случается на северном и южном полюсах, а это значит, что люди, расположены в очень высоких или очень низких широтах, имеют больше шансов наблюдать за ним. Северные полярные сияния, которые часто называют "северным сиянием", называются полярными сияниями, что означает "рассвет севера".