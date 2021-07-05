Рафтинг в Украине: 5 мест, куда следует поехать на сплав по реке в июле

Если вы любите драйв, красивые пейзажи и ландшафты, то стоит попробовать рафтинг. Это идеальное сочетание адреналина и опасности с невероятными пейзажами.

Рафтинг - это командные, парные или одиночные сплавы бурными реками на разного рода плавательных средствах. На самом деле в Украине очень много мест для сплавов по реке, но Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ предлагает 5 самых популярных.

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Рафтинг на Черном Черемоше

Рафтинг здесь максимально интересный и драйвовый, ведь Черный Черемош известный своими сложными порогами. Он является наиболее стабильным при наличии необходимого уровня воды для проведения сплавов, поэтому рафтинг испытывают до октября.

Самой известной и экстремальной трассой на Черном Черемоше считается отрезок от поселка Дземброня к Краснику. В него входит самый сложный порог всего маршрута – Гук, 3-го уровня сложности.

Рафтинг на Мигейских порогах

Ценителям экстрима в июле стоит отправиться на Южный Буг. Самая интересный и экстремальный участок – Мигейские пороги. Горный край среди степных просторов еще называют маленькой Швейцарией.

Эти места привлекают любителей рафтинга и водного слалома. Рафтинг по Южному Бугу подходит и начинающим экстремалам: в отличие от горных карпатских рек, вода здесь не ледяная, а теплая.

Для любителей ландшафта здесь есть отвесные скалы, живописные ущелья, водопады и нетронутая природа парка "Бугский Гард".

Рафтинг на реке Прут

Одна из самых известных, экстремальных и интересных рек Украины. Здесь необходимо быть особенно бдительными, осторожными и уверенными в работе с веслом.

Прут ценят из-за характера течения, сложные пороги и более поздний сезон для сплава.

Основные пороги и перевалы расположены на участке от Ворохты к Яремче.

Рафтинг на Десне

Самая длинная притока Днепра считается самой популярной рекой для сплавов на Киевщине.

Благодаря быстрому течению и незначительному перепаду высот сплав по ней проходит довольно гладко, но нужно постоянно учитывать препятствия в виде мелей и деревьев.

Сплавляться на Десне начинают с апреля и продолжают до конца сентября.

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Рафтинг на Тетереве

Популярной среди рафтеров есть и река Тетерев, что характеризуется достаточно быстрым течением и интересными маршрутами с навесными мостами. Особенностью этого сплава – есть каньоны: Коростышевский, Мраморный и Высокий камень с озером.

Сезон здесь начинается с конца весны и продолжается до октября.

В целом в Украине нет сверхсложных рафтинговых маршрутов, большинство порогов относят к 2 – 3-му уровню сложности.

Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Преимуществами этой модели является низкая масса, большое пространство и высокая эффективность вместе с топливной экономичностью (от 5,10 литров на 100 километров). А полный привод авто обеспечивает значительное увеличение тяги, стабильности и безопасности вождения – даже на бездорожье. Объем багажного отделения достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях), поэтому сможете взять с собой все что угодно.



SKODA KODIAQ / Фото: skoda-auto.ua

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Удачного сплава! ​