Совет ЕС обновил список стран "зеленой" зоны: кто остался в нем

Европейский союз обновил список "зеленых" стран. Совет ЕС рекомендует открыть границы для туристов этих государств.

На сегодня из перечня не исключили ни одну из стран. Украина остается в нем еще на 14 дней.

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ЕС обновил список "зеленых" стран

Несмотря на то, что Совет Евросоюза не исключил ни одной страны, добавил в перечень Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.

В список входят следующие страны:

Австралия;

Бахрейн;

Канада;

Чили;

Иордания;

Кувейт;

Новая Зеландия;

Катар;

Руанда;

Саудовская Аравия;

Сингапур;

Южная Корея;

Украина;

ОАЭ;

Уругвай;

Китай, при условии подтверждения взаимности.

Отмечается, что необходимо также постепенно отменить ограничения на поездки для специальных административных регионов Китая Гонконг и Макао.

Критерии для определения третьих стран, для которых следует отменить текущее ограничение на поездки, охватывают эпидемиологическую ситуацию и общую реакцию на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных.

Следующий пересмотр "зеленого" списка состоится через две недели.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что Украину исключат из списка стран "зеленой зоны" при условии существенного увеличения цифр заболеваемости.