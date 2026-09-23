Работа мечты или испытание: сколько зарабатывают работники круизных лайнеров

Для молодежи и любителей путешествий работа на круизном лайнере может показаться идеальной возможностью заработать и при этом получить уникальный опыт. Британец Сэм Кетлинг рассказал, как в 18 лет осуществил свою мечту и устроился на круизный лайнер.

Сейчас Сэму 38 лет, но он до сих пор с теплотой и воодушевлением вспоминает период работы на лайнере. Британец даже написал книгу, в которой поделился своим опытом, а теперь ведет подкаст Decktales, на который приглашает других людей, работающих в море.

Бывший сотрудник круизного лайнера рассказал о своей работе

Сэм работал на лайнере аниматором, и на эту должность его приняли без предварительного опыта работы в сфере развлечений или на лайнере. Перед отправлением судна Сэма и других аниматоров две недели стажировали и объясняли, как им следует работать с туристами.

На самом деле работа оказалась изнурительной – британец трудился все 7 дней в неделю, ложился спать далеко за полночь, а просыпался уже в 7 утра. Зато он научился дремать в любом месте во время коротких перерывов между развлекательными мероприятиями. Поэтому, хотя на первый взгляд работа на лайнере может показаться работой мечты, на самом деле она очень тяжелая, а свободного времени у сотрудников очень мало.

Но большим преимуществом работы на лайнере является то, что не нужно платить за жилье и питание, а все заработанные деньги можно просто откладывать.

Вы не платите за аренду, о вашем питании позаботились, у вас нет счетов за отопление, электроэнергию, газ. Вам не нужно беспокоиться обо всех этих вещах. Но вы тратите деньги, когда сходите на берег, чтобы поесть чего-нибудь другого, потому что после нескольких недель пребывания на борту вам надоедает местная еда,

– пояснил Сэм.

Британец проживал в общей каюте с другими работниками, а отдельные каюты были только у менеджеров.

Сколько можно заработать на лайнере?

В 2006 году за работу на лайнере Сэм получал около 1200 – 1300 фунтов стерлингов. Хотя с тех пор прошло уже 20 лет, сегодня на лайнерах платят не намного больше. По данным Prospects, люди без предыдущего опыта работы на лайнере, устраивающиеся горничными или официантами, зарабатывают 1000 – 1500 фунтов стерлингов в месяц, что в эквиваленте составляет около 60 – 90 тысяч гривен.

В то же время менеджеры по развлечениям, инженеры и технический персонал получают зарплату в размере 2000 – 4000 фунтов стерлингов, то есть 119 – 240 тысяч гривен в месяц.