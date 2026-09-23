Нині Сему 38 років, але він досі з теплотою і натхненням згадує період роботи на лайнері. Британець навіть написав книгу, у якій поділився своїм досвідом, а тепер веде подкаст Decktales, на який запрошує інших людей, які працюють у морі.

Колишній працівник круїзного лайнера розповів про свою роботу

Сем працював на лайнері аніматором і на цю посаду його взяли без попереднього досвіду роботи у сфері розваг чи на лайнері. Перед відправленням судна Сема та інших аніматорів 2 тижні стажували і пояснювали, як вони мають працювати з туристами.

Насправді робота виявилася виснажливою – британець працював усі 7 днів на тиждень, лягав спати далеко за північ, а прокидався вже о 7 ранку. Зате він навчився дрімати у будь-якому місці під час коротких перерв між розважальними заходами. Тому, хоч на перший погляд робота на лайнері може здатися роботою мрії, насправді вона дуже важка, а вільного часу у працівників дуже мало.

Та перевагою працевлаштування на лайнері є те, що не треба платити на житло і їжу, а всі зароблені гроші можна просто відкладати.

Ви не платите за оренду, про ваше харчування подбали, у вас немає рахунків за опалення, електроенергію, газ. Вам не потрібно турбуватися про всі ці речі. Але ви витрачаєте гроші, коли сходите на берег, щоб поїсти щось інше, бо після кількох тижнів перебування на борту вам набридає місцева їжа,

– пояснив Сем.

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Проживав британець у спільній каюті з іншими працівники, а окремі каюти були лише у менеджерів.

Скільки можна заробити на лайнері?

У 2006 році за роботу на лайнері Сем отримував близько 1200 – 1300 фунтів стерлінгів. Хоч минулого вже 20 років, та сьогодні на лайнерах платять не набагато більше. За даними Prospects, люди без попереднього досвіду на лайнері, які влаштовуються покоївками або офіціантами, заробляють 1000 – 1500 фунтів стерлінгів за місяць, що в еквіваленті становить близько 60 – 90 тисяч гривень.

Водночас менеджери з розваг, інженери й технічний персонал отримують зарплату в розмірі 2000 – 4000 фунтів стерлінгів, тобто 119 – 240 тисяч гривень за місяць.