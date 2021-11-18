Лучшая авиакомпания мира предлагает скидку для студентов
Источник:lowcost.ua
Авиакомпания Qatar Airways, признанная лучшей в 2021 году, проводит акцию. Она ввела специальные скидки для студентов в годовщину запуска программы лояльности Student Club.
Скидка от 20% до 40% применяется к тарифам экономкласса Convenience, Comfort и бизнес-класса Comfort, Elite. Тем не менее, она не покрывает налоги и сборы.
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Скидку могут получить участники Student Club и трое друзей или родственников студента, даже если они не учатся в университете. Для этого нужно внести их в свой аккаунт в программе Student Club и заказать билеты единственным бронированием, в котором будут студент и его спутники.
Для получения скидки необходимо использовать индивидуальный промо-код перед поиском билетов – он поступит на электронную почту.
После регистрации, кроме скидки, студенты смогут получить:
- специальные тарифы на авиабилеты (первое бронирование со скидкой 20%, второе – 30%, а третье – 40%);
- возможность бесплатно перевозить на 10 килограммов багажа больше или один дополнительный чемодан;
- бесплатный скоростной интернет Super Wi-Fi во время полета;
- мили за выполненные перелеты, которые можно тратить на оформление новых билетов или услуг;
- один раз менять дату вылета без оплаты штрафных санкций;
- повышение на один уровень участия в программе лояльности Privilege Club в подарок после выпуска из университета.
Детальнее о правилах этой акции можно узнать на официальном сайте Qatar Airways.