Знижка від 20% до 40% застосовується до тарифів економкласу Convenience, Comfort та бізнес-класу Comfort, Elite. Втім, вона не покриває податки та аеропортові збори.

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Знижку можуть отримати учасники Student Club та до трьох друзів або родичів студента, навіть якщо вони не навчаються в університеті. Для цього потрібно внести їх у свій обліковий запис у програмі Student Club та замовити квитки єдиним бронюванням, у якому будуть студент та його супутники.

Щоб отримати знижку, необхідно використати індивідуальний промо-код перед пошуком квитків – він надійде на електронну пошту.

Після реєстрації, крім знижки, студенти зможуть отримати:

  • спеціальні тарифи на авіаквитки (перше бронювання зі знижкою 20%, друге – 30%, а третє – 40%);
  • можливість безкоштовно перевозити на 10 кілограмів багажу більше або одну додаткову валізу;
  • безкоштовний швидкісний інтернет Super Wi-Fi під час польоту;
  • милі за виконані перельоти, які можна витрачати на оформлення нових квитків або послуг;
  • один раз міняти дату вильоту без оплати штрафних санкцій;
  • підвищення на один рівень участі в програмі лояльності Privilege Club як подарунок після випуску з університету.

Детальніше про правила цієї акції можна дізнатися на офіційному сайті Qatar Airways.