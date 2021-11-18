Знижка від 20% до 40% застосовується до тарифів економкласу Convenience, Comfort та бізнес-класу Comfort, Elite. Втім, вона не покриває податки та аеропортові збори.

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Знижку можуть отримати учасники Student Club та до трьох друзів або родичів студента, навіть якщо вони не навчаються в університеті. Для цього потрібно внести їх у свій обліковий запис у програмі Student Club та замовити квитки єдиним бронюванням, у якому будуть студент та його супутники.

Щоб отримати знижку, необхідно використати індивідуальний промо-код перед пошуком квитків – він надійде на електронну пошту.

Після реєстрації, крім знижки, студенти зможуть отримати:

спеціальні тарифи на авіаквитки (перше бронювання зі знижкою 20%, друге – 30%, а третє – 40%);

можливість безкоштовно перевозити на 10 кілограмів багажу більше або одну додаткову валізу;

безкоштовний швидкісний інтернет Super Wi-Fi під час польоту;

милі за виконані перельоти, які можна витрачати на оформлення нових квитків або послуг;

один раз міняти дату вильоту без оплати штрафних санкцій;

підвищення на один рівень участі в програмі лояльності Privilege Club як подарунок після випуску з університету.

Зверніть увагу! Квитки зі знижкою можна забронювати до 18 листопада 2021 року включно на подорожі до 30 вересня 2022 року.

Детальніше про правила цієї акції можна дізнатися на офіційному сайті Qatar Airways.