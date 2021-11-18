Знижка від 20% до 40% застосовується до тарифів економкласу Convenience, Comfort та бізнес-класу Comfort, Elite. Втім, вона не покриває податки та аеропортові збори.
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Знижку можуть отримати учасники Student Club та до трьох друзів або родичів студента, навіть якщо вони не навчаються в університеті. Для цього потрібно внести їх у свій обліковий запис у програмі Student Club та замовити квитки єдиним бронюванням, у якому будуть студент та його супутники.
Щоб отримати знижку, необхідно використати індивідуальний промо-код перед пошуком квитків – він надійде на електронну пошту.
Після реєстрації, крім знижки, студенти зможуть отримати:
- спеціальні тарифи на авіаквитки (перше бронювання зі знижкою 20%, друге – 30%, а третє – 40%);
- можливість безкоштовно перевозити на 10 кілограмів багажу більше або одну додаткову валізу;
- безкоштовний швидкісний інтернет Super Wi-Fi під час польоту;
- милі за виконані перельоти, які можна витрачати на оформлення нових квитків або послуг;
- один раз міняти дату вильоту без оплати штрафних санкцій;
- підвищення на один рівень участі в програмі лояльності Privilege Club як подарунок після випуску з університету.
Детальніше про правила цієї акції можна дізнатися на офіційному сайті Qatar Airways.