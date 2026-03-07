Опытная путешественница дала 4 действенных совета, как путешествовать по миру без знания английского

Путешествия за границу кажутся сложнее для тех, кто плохо знает английский язык. Многие люди откладывают желанные путешествия, боясь трудностей с навигацией, общением в отелях или заказом еды в ресторанах. Впрочем опытные туристы уверяют: языковой барьер не является серьезной преградой, если знать несколько простых хитростей.

Украинская путешественница, которая ведет тикток-блог под ником @victorybooks, не владеет английским на высоком уровне, но побывала во многих странах. Она поделилась четырьмя действенными советами, которые помогут комфортно путешествовать даже без знания этого языка.

Читайте также Как ваши черные носки могут стать проблемой во время полета

Как увидеть мир, если не знаешь английского?

Еще на этапе планирования путешествия у некоторых туристов могут возникать трудности из-за того, что многие тревел-ресурсы имеют английский язык. Путешественница назвала те, где есть возможность выбрать украинский и не бояться нажать что-то не то.

Skyscanner – для поиска дешевых авиабилетов;

Wizz Air – для покупки билетов;

Booking – для бронирования жилья;

Get your guide – для бронирования различных развлечений и экскурсий.

Последнее приложение очень полезно в ситуациях, когда хочется увидеть что-то новое, посетить интересные места, но из-за языкового барьера сложно договориться об экскурсии с местными. В Get your guide можно читать все на украинском – даже отзывы, написанные на других языках. Кроме того, приложение показывает точку на карте, где вам надо быть в назначенное время. То есть общаться напрямую ни с кем не надо.

Еще один совет особенно полезен – ищите в соцсетях группы "Украинцы в (любая страна или город)". Из-за полномасштабного вторжения многие украинцы оказались в разных странах мира, поэтому земляков можно найти везде. В таких группах люди подскажут, куда сходить, как получить визу, где купить sim-карту или найти обменник.

Мне там подсказали, как добраться общественным транспортом из аэропорта в город и я сэкономила 16 евро на такси,

– рассказала путешественница.

Также она советует пересмотреть англоязычные видео в тиктоке о стране, в которую едете. Обычно именно там рассказывают о лучших локациях, приложениях для доставки еды или такси. Чтобы понять, о чем рассказывают иностранцы, надо нажать кнопку "перевод".

Ну и самое важное – не бойтесь общаться и использовать даже те скудные знания английского, которые имеете. Украинка рассказала, что со своим уровнем А2 поговорила с мужчиной, который продал билеты в музей, а после того он впустил ее бесплатно.

Путешествовать за границу без высоко уровня английского – это нормально. Люди будут стараться вас понять. Главное – не бояться.

Oboz.ua советует еще скачать на телефон переводчик, который работает, когда нет интернета. Это поможет разобраться с меню в ресторане, объясниться с таксистом и тому подобное.

Какие еще тревел-лайфхаки стоит знать?