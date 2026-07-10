Самая дорогая парковка в жизни, – украинка рассказала, как путешествовала по Доломитам

Доломитовые Альпы летом становятся одним из самых популярных туристических направлений Италии. Однако увидеть самые красивые места в горах не так просто, как кажется. Для этого нужно знать несколько важных нюансов.

Пользовательница TikTok @yulli.maay рассказала, как добиралась до двух живописных мест в Доломитах и почему заплатила рекордную сумму за парковку автомобиля.

Как увидеть самые красивые места Доломитовых Альп?

Девушка направлялась к трем самым известным вершинам Доломитов – Тре Чиме ди Лаворедо – и удивительному скалистому массиву Cadini group. Однако, чтобы их увидеть, нужно заранее забронировать места на парковке, рядом с которой начинается маршрут. Иначе ваш автомобиль просто не пропустят – с 2025 года местные власти ограничили въезд в эту зону, чтобы контролировать туристический поток.

Сделать это можно на официальном сайте Auronzo. Бронирование открывается за месяц, и желательно оформлять его как минимум за 10 дней. Девушка бронировала место на парковке за 5 дней, и все утренние часы были уже заняты – осталось только время в 13:00. Также следует учесть, что сайт может работать с перебоями – украинке удалось забронировать место только с 10-й попытки. Бронирование привязано к номерному знаку автомобиля, поэтому система сразу пропускает на дорогу.

А теперь о самом главном – эта парковка стоит 40 евро за 12 часов, что в эквиваленте составляет более 2 тысяч гривен. Украинка призналась, что это самая дорогая парковка в ее жизни, однако она стоила каждой копейки.

Сначала девушка отправилась в Тре Чиме ди Лаворедо, обошла окружающие вершины, насладилась горным пейзажем и направилась к Cadini group.

Это самое прекрасное, что я видела в своей жизни. Ни одна камера, ни одна фотография не передают эту реальность. Нам понадобился целый день, чтобы обойти эти локации, и все равно его было мало,

– рассказала девушка.

Украинка рассказала о путешествии по Доломитовым Альпам: видео

Обратите внимание! Ранее мы рассказывали об одной из самых красивых локаций Доломитов, до которой невозможно доехать на автомобиле. Речь идет о "горном кинотеатре" Cinema delle Odle (Geislerkino). Здесь туристов ждет настоящая альпийская сказка с пейзажами, от которых перехватывает дыхание.

Если вы спонтанно решили отправиться в Доломиты, а все места на парковке уже заняты, то можно бесплатно оставить машину в деревнях Олю-ле-Бен или Кортина-д'Ампеццо, а оттуда доехать до начала маршрута на автобусе №444. Правда, на остановке могут быть очереди из туристов, которые тоже хотят в него поместиться.

В целом путешествие по Доломитам требует подготовки, ведь до многих популярных мест добраться не так просто.