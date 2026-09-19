Путешествия – это не вопрос больших денег: что мешает украинцам путешествовать и на чем именно можно сэкономить

В последние годы путешествия для украинцев стали сложнее, дороже и требуют гораздо большего планирования. В то же время путешествовать чаще можно даже при ограниченном бюджете, если проявлять гибкость, заранее планировать расходы и понимать, на чем действительно стоит экономить.

Журналистка 24 Канала Милена Бордакова пообщалась с путешественницей, тревел-блогером и фотографом Юлией Беркутой. Она является автором подкастов об украинском туризме "За пределами маршрутов" и владелицей приключенческого бренда одежды Berk Clothing. Юлия поделилась собственным опытом путешествий, рассказала, как путешествовать больше даже при ограниченном бюджете, что изменилось в привычках украинских туристов и как сделать поездки комфортными для всей семьи.

Как изменилась доступность путешествий для украинцев?

Как за последние несколько лет изменилась доступность путешествий для украинцев?

За последние несколько лет путешествия для украинцев стали значительно сложнее. Из-за закрытого неба мы лишились прямых авиарейсов из Украины, поэтому каждая поездка за границу начинается с долгой дороги до аэропорта в другой стране.

К этому добавляются очереди на границах, более сложная логистика, большие затраты времени и денег, а для многих семей – еще и ограничения на выезд мужчин. В результате даже обычное путешествие сегодня требует гораздо большего планирования, ресурсов и выносливости.

Что сейчас больше всего сдерживает людей от поездок: деньги, логистика, безопасность или психологический барьер?

Я бы сказала, что больше всего сдерживает именно совокупность факторов. Путешествия стали дороже уже на этапе выезда из Украины, логистика – сложнее и длительнее, а фактор безопасности постоянно влияет на планирование.

К тому же существует как объективный факт – путешествия не являются базовой потребностью, как, например, еда или сон, – так и сильный психологический барьер: многие люди просто не имеют внутреннего ресурса на путешествия или испытывают чувство вины за отдых во время войны.

Какой минимальный бюджет, по вашему мнению, нужен, чтобы путешествовать регулярно?

Все очень индивидуально, невозможно назвать конкретные цифры. Кто-то путешествует с одним рюкзаком, в несезон для данной страны и не привязан к комфорту, а кому-то обязательно нужен красивый вид из окна отеля и ужин в ресторане, что само по себе уже стоит дороже.

Но я бы не связывала регулярные путешествия с какой-то большой суммой. Главное здесь не столько иметь большой бюджет, сколько регулярно выделять отдельную сумму именно на путешествия.

Путешествия – это не всегда большие суммы / Фото предоставлены для 24 Канала

Есть ли у вас своя система, которая помогает не выходить за рамки бюджета во время поездок?

Я, как правило, еще до поездки определяю для себя комфортный общий бюджет и отдельно закладываю основные расходы: дорогу, жилье, питание, развлечения.

Лучше всего работает простое правило – не экономить на всем подряд, а заранее решить, на чем можно сэкономить, а за что я готова заплатить больше.

Например, в одиночных путешествиях я никогда не экономлю на безопасном и комфортном жилье, но для меня не принципиально ужинать в ресторане – могу и сублимированные блюда залить кипятком и покушать.

Какие мифы о бюджетных путешествиях не соответствуют действительности?

Какой миф о путешествиях вы слышите чаще всего от людей, которые только мечтают начать путешествовать?

Их два:

Для путешествий нужно очень много денег. На самом деле часто важнее гибкость, планирование и готовность искать альтернативы: другие даты, более бюджетное жилье, менее туристические направления. Путешествия могут быть очень разными по бюджету и не обязательно дорогими. Путешествия – это сложно. На самом деле самой сложной обычно кажется именно первая самостоятельно организованная поездка. Когда один раз проходишь весь путь: от билетов и жилья до маршрута и страховки – дальше это уже становится понятной системой, а не чем-то страшным и хаотичным. Впрочем, конечно, я допускаю вариант, что кому-то планирование маршрутов дается легче, а кому-то – сложнее.

С каждым путешествием система планирования маршрута становится проще / Фото предоставлены для 24 Канала

Что из вашего опыта лучше всего опровергает мнение, что много путешествовать могут только люди с высоким доходом?

Лучше всего это опровергает мой собственный опыт: много путешествовать можно благодаря приоритетам и планированию. Одно из самых бюджетных моих путешествий за границу, а вместе с тем и одно из самых интересных, обошлось в 600 евро за три недели. И это при том, что я путешествовала на машине по очень интересным, но тогда еще не таким популярным странам: Румыния, Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Хорватия, почти не готовила сублимированные блюда и ночевала в апартаментах, а не в палатке.

Надо отметить, что расходы я делила пополам с подругой, однако даже при этом условии такая стоимость для подобного приключения – почти на грани фантастики. В общем, частота путешествий больше зависит от того, насколько человек готов организовывать их разумно, исходя из своих возможностей, чем от желания всегда путешествовать "на полную".

Какая ошибка в планировании поездки чаще всего заставляет людей переплачивать?

Чаще всего люди переплачивают из-за позднего планирования, отсутствия гибкости, определения приоритетов, а также изучения всех возможных вариантов (маршрута, жилья, питания).

Когда билеты, жилье или автомобиль бронируются в последний момент, в первом же подходящем месте и на конкретные даты, выбор уже значительно меньше, а цены – выше. Поэтому я всегда советую начинать с бюджета и быть максимально гибкими в датах и маршруте.

На чем можно экономить в путешествиях?

Почему во время путешествия можно экономить без потери комфорта?

Не теряя комфорта, я бы экономила прежде всего на том, что не влияет на сами впечатления от путешествия: выбирать апартаменты вместо дорогого отеля, пользоваться общественным транспортом, не переплачивать за багаж, делать бронирование билетов и машины заранее. Для меня комфорт – это не обязательно люкс, но это удобство, чистота, хорошее расположение и отсутствие лишнего стресса.

Также в своих путешествиях я отдаю предпочтение уникальным впечатлениям, а не развлечениям, которые есть буквально везде.

Ночевка в автомобиле – один из вариантов экономии / Фото предоставлены для 24 Канала

А на чем не стоит экономить даже тогда, когда бюджет очень ограничен?

Я бы не советовала экономить на безопасности, страховке и базовом комфорте. Более дешевое жилье или транспорт – это нормально, но не тогда, когда ради экономии приходится выбирать опасный район, сомнительного перевозчика или отказываться от страховки.

Есть вещи, на которых экономия в конечном итоге может обойтись значительно дороже.

Что дает наибольшую экономию: раннее бронирование, гибкие даты или совсем другой подход к планированию?

Наибольшую экономию, на мой взгляд, дает именно гибкость. Если ты не привязан к конкретной дате, аэропорту или даже направлению, можно очень существенно сэкономить на билетах и жилье.

Какие три практических совета вы бы дали тем, кто хочет путешествовать чаще, но имеет ограниченный бюджет?

Во-первых, быть гибкими с датами и направлениями – это очень сильно влияет на цену. Во-вторых, бронирование основных расходов заранее и сравнивание нескольких вариантов – это очень сильно влияет на цену. В-третьих, не брать первое, что попалось, а сравнивать несколько вариантов и бронировать основные расходы заранее. И, в-третьих, не пытаться сделать каждую поездку "идеальной": иногда более простое жилье, меньшее количество ресторанов и более короткий маршрут позволяют путешествовать не раз в год, а значительно чаще.

Юлия во время путешествий может питаться и сублимированными продуктами / Фото предоставлены для 24 Канала

Как путешествовать с маленьким ребенком?

Действительно ли путешествия с маленьким ребенком настолько сложны, как это часто представляют?

Нет, на практике все значительно проще, чем кажется. С маленьким ребенком действительно требуется больше планирования, пауз и гибкости, но это не означает, что придется отказаться от активных путешествий.

Самое главное – не пытаться путешествовать в том же темпе, что и без ребенка, а адаптировать маршрут под его режим.

Какие ошибки родители чаще всего допускают, когда впервые планируют поездку с ребенком?

Самая частая ошибка – пытаться сохранить тот же темп путешествия, что и без ребенка. Родители часто планируют слишком насыщенный маршрут, много переездов и мало времени на отдых. Также часто недооценивают важность режима ребенка, удобного расположения жилья и запасного плана на случай усталости, плохой погоды или смены настроения. С ребенком лучше планировать меньше, но комфортнее и гибче.

Юлия со своим сыном во время путешествия / Фото предоставлены для 24 Канала

Что нужно учесть в первую очередь, чтобы путешествие с ребенком было комфортным для всех?

В первую очередь – темп и логистику. Стоит выбирать удобное жилье, минимизировать длительные переезды, не перегружать день активностями и оставлять время на сон и отдых.

И еще важно не строить все путешествие исключительно вокруг ребенка – в маршруте должны быть вещи, интересные и взрослым. Тогда это действительно совместное путешествие, а не просто смена локации для родителей.

Какие направления вы бы посоветовали семьям, которые впервые отправляются в путешествие с малышами?

В зависимости от того, какая именно это поездка. В целом, большинство стран Европейского Союза будут комфортными для разных видов путешествий: там понятная логистика, хорошая инфраструктура, много семейного жилья, ресторанов и развлечений для детей. Для первой поездки я бы точно не выбирала экзотические направления и маршруты с частыми переездами.

Как изменились туристические предпочтения украинцев?

Какие форматы путешествий сейчас чаще всего выбирают украинцы?

Если говорить о тенденциях последних нескольких лет, украинцы все чаще выбирают короткие поездки на несколько дней, путешествия по Украине на собственном автомобиле или поезде, а также семейный формат отдыха. По данным исследования ДАРТ 2026 года, 42% поездок длятся всего 2 – 3 дня, 56% украинцев путешествуют с семьей, а самые популярные виды транспорта – поезд и собственный автомобиль. Также заметно вырос спрос на отдых на природе, в Карпатах, оздоровление и путешествия как способ психологического восстановления.

То есть главный тренд последних лет – путешествия стали короче, ближе, более семейными и ориентированными не столько на "туризм ради туризма", сколько на перезагрузку и восстановление.

Изменились ли за последнее время предпочтения туристов?

Да, предпочтения туристов за последние годы заметно изменились. В Украине люди чаще выбирают короткие поездки, Карпаты, природу, оздоровительные и гастрономические форматы. За рубежом тоже сместился акцент: украинцы чаще выбирают европейские направления, куда удобно добраться на автомобиле, автобусе или через аэропорты соседних стран, а также классические морские страны.

В целом турист стал более практичным: важными стали не только красота и цена, но и безопасность, простая логистика, комфорт и возможность организовать поездку без лишнего стресса.

Как решиться на первое путешествие?

Что бы вы посоветовали человеку, который давно мечтает путешествовать, но все время откладывает это из-за страха или сомнений?

Я бы посоветовала не ждать подходящего момента, когда наступит мифическое "самое время" или когда страх исчезнет – он может не исчезнуть никогда. Лучше начать с небольшого и простого путешествия: знакомое направление, несколько дней, понятная логистика.

После первого такого опыта появляется ощущение контроля, и последующие поездки уже не кажутся чем-то настолько сложным.

Юлия советует не откладывать путешествия, для начала можно выбрать простые направления / Фото предоставлены для 24 Канала

Почему, по вашему мнению, путешествия – это не только расходы, но и инвестиция в себя?

Потому что путешествия дают то, что невозможно измерить деньгами: новый опыт, более широкий взгляд на мир, уверенность в себе и способность быстрее адаптироваться к изменениям.

Они учат самостоятельности, гибкости, знакомят с другими культурами и нормами и часто дают сильную эмоциональную перезагрузку. Поэтому для меня это не просто расходы на дорогу и жилье, а инвестиция в собственный опыт, развитие и качество жизни.