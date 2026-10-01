Туристка побывала в 25 странах, но одна из них произвела на нее наибольшее впечатление

Путешествия в разные страны не всегда оставляют одинаково сильные впечатления. Однако после поездки в одну из стран Ближнего Востока путешественница назвала ее одной из своих любимых и призналась, что хочет вернуться туда снова.

Об этом рассказала организатор путешествий dashassk в своем инстаграме. Среди 25 стран, которые посетила девушка, именно Иордания поразила ее больше всего.

Что больше всего поразило путешественницу?

До Иордании можно долететь из Польши или Венгрии примерно за 4 часа. Само путешествие дало девушке возможность увидеть сразу несколько совершенно разных мест. Одним из главных впечатлений стала Петра – это древний город, входящий в список новых семи чудес света. Не менее необычным опытом для путешественницы стала ночевка в пустыне в бедуинском лагере. Еще одним пунктом путешествия было Мертвое море.

Петра / фото Canva

Отдельно девушка отметила местных жителей: во время поездки она много раз удивлялась тому, насколько добрыми были люди, которых она встречала. Путешественница также обратила внимание на местную валюту: она дороже евро и доллара за номинальной стоимостью, однако сама страна при этом может оказаться довольно бюджетной для путешествия.

Где находится Иордания: смотреть на картах

Что стоит знать об Иордании?

Иордания – это страна Юго-Западной Азии, значительную часть территории которой занимают пустынные районы. Она граничит с Сирией, Ираком, Саудовской Аравией, Израилем и Западным берегом. Страна имеет всего около 26 километров береговой линии на заливе Акаба. Именно там расположена Акаба – единственный порт Иордании.

Порт Акаба / фото Canva

Столица государства – Амман. Его название связано с аммонитянами, которые сделали город своей столицей еще в XIII веке до нашей эры. В древности Амман также был известен как Филадельфия и входил в состав римского Декаполиса. Особое место в истории страны занимает Петра, о которой упоминала путешественница. Город был столицей Набатейского царства, а впоследствии стал частью римской провинции Аравия Петра.

Природа Иордании также очень разнообразна. На ее территории есть пустыни, высокогорье и Иорданская долина. Самая высокая точка страны – гора Рам, высота которой составляет примерно 1754 метра. А Иорданская долина опускается примерно на 430 метров ниже уровня моря в районе Мертвого моря – это самая низкая естественная точка на поверхности Земли.

Гора Рам / фото Canva

Климат страны меняется в зависимости от региона: на западе он имеет средиземноморские черты, тогда как восточные и южные районы преимущественно пустынные. Официальный язык Иордании арабский, а национальным цветочком страны является черный ирис.