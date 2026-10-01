Про це розповіла організаторка подорожей dashassk у своєму інстаграмі. Серед 25 країн, які відвідала дівчина, саме Йорданія вразила її найбільше.

Що найбільше вразило мандрівницю?

До Йорданії можна долетіти з Польщі або Угорщини приблизно за 4 години. Сама подорож дала дівчині можливість побачити одразу кілька зовсім різних місць. Одним із головних вражень стала Петра – це стародавнє місто, яке входить до переліку нових семи чудес світу. Не менш незвичним досвідом для мандрівниці стала ночівля в пустелі в бедуїнському таборі. Ще одним пунктом подорожі було Мертве море.

Петра / фото Canva

Окремо дівчина відзначила місцевих жителів: під час поїздки вона багато разів дивувалася тому, наскільки добрими були люди, яких вона зустрічала. Мандрівниця також звернула увагу на місцеву валюту, адже вона дорожча за євро та долар за номінальною вартістю, однак сама країна при цьому може бути доволі бюджетною для подорожі.

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Що варто знати про Йорданію?

Йорданія – це країна Південно-Західної Азії, значну частину території якої займають пустельні райони. Вона межує із Сирією, Іраком, Саудівською Аравією, Ізраїлем та Західним берегом. Країна має лише близько 26 кілометрів берегової лінії у затоці Акаба. Саме там розташована Акаба – єдиний порт Йорданії.

Порт Акаба / фото Canva

Столиця держави – Амман. Його назва пов'язана з амонітянами, які зробили місто своєю столицею ще у 13 столітті до нашої ери. У давнину Амман також був відомий як Філадельфія та входив до римського Декаполісу. Окреме місце в історії країни посідає Петра, про яку згадувала мандрівниця. Місто було столицею Набатейського царства, а згодом стало частиною римської провінції Аравія Петра.

Природа Йорданії також дуже різноманітна. На її території є пустелі, високогір'я та Йорданська долина. Найвища точка країни – це гора Рам, висота якої становить приблизно 1754 метри. А Йорданська долина опускається приблизно до 430 метрів нижче рівня моря в районі Мертвого моря – це найнижча природна точка на поверхні Землі.

Гора Рам / фото Canva

Клімат країни змінюється залежно від регіону: на заході він має середземноморські риси, тоді як східні та південні райони переважно пустельні. Офіційна мова Йорданії – арабська, а національною квіткою країни є чорний ірис.