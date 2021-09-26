Путешествие в Подольские Товтры: дворец Орловских, Малиевецкий водопад и "средневековая" башня

Хотя конец сентября уже близко, а надоедливый дождь за окном напоминает о том, что зима также не за горами, надеемся, что несколько дней бабьего лета нам еще подарят. Поэтому используйте это время с пользой – на путешествия. Если не знаете куда ехать и на что смотреть, то отправляйтесь в Подольские Товтры. Не прогадаете!

Мы с "Тайной Картой" уже давно планировали посетить этот край, но ждали теплого времени. Чтобы все вокруг было зеленым, посмотреть на восход солнца над Днестром и спасаться от жары под водопадом. Этот список можно продолжать, поэтому переходим к делу.

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Первая остановка – усадебный комплекс Орловских в селе Малиевцы

Это живописное село расположено на расстоянии 60 километров от Хмельницкого. Буду откровенен – дороги в Хмельницкой области далеко не лучшие, особенно в селах. Однако легковым авто можно доехать без проблем. Уже в самом селе есть указатели, поэтому с поисками дворца точно не должно возникнуть проблем. Мы, например, заехали со стороны водопада, но советуем – со стороны усадьбы, ведь там получше дорога.



Дворец Орловских / Фото Андрея Сороковского

Вообще, кроме дворца, к усадебному комплексу также входит старинный парк с двумя прудами, фонтанами и водонапорной башней. Однако главным украшением считается 18-метровая скала Святого Онуфрия с рукотворным водопадом и пещерным гротом. Но давайте обо всем по порядку.

Дворец Орловских был построен в 1788 году – эта дата даже сохранилась на его фронтоне с северной стороны.



Фронтон дворца с датой / Фото Романа Сенышина

Владельцем сооружения, который фактически инициировал такое грандиозное строительство, был Ян Онуфрий Орловский – значительная фигура при дворе тогдашнего короля Польши. Построили дворец в стиле раннего французского классицизма. До сегодняшних дней хорошо сохранились атланты, которые своими плечами поддерживают балкон второго этажа.



Дворец Орловских в Малиевцах / Фото Романа Сенышина

Поскольку господин Ян Онуфрий был человеком весьма умным, он решил сделать дворец своей постоянной резиденцией. На его территории была часовня, библиотека со многими архивными материалами, а также коллекции европейской живописи, собранные как самим Орловским, так и его потомками. Этот род продолжал владеть имением до XX века.

Начало Первой Мировой войны заставило последнего владельца покинуть дворец и вывезти все самое дорогое из него во Францию. А приход советской власти означал национализации имения, в стенах которого впоследствии обустроили детский туберкулезный санаторий.

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На въезде в усадебный комплекс есть еще одна довольно интересная постройка. Эта якобы средневековая башня выполняла не совсем оборонительные функции, ведь служила водонапорной башней, которая обеспечивала жителей дворца водой. На крыше башни, высота которой 25 метров, когда-то была смотровая площадка с флагштоком.



Башня на въезде в усадебный комплекс / Фото Андрея Сороковского

Когда-то дворец Орловских окружал красивый ландшафтный парк, имеющий форму кленового листа. Кроме птичника, на территории также была специальная теплица, в которой выращивали лимоны, пальмы и другие экзотические деревья.

К сожалению, большинство парковых декораций, фонтанов и беседок были уничтожены в прошлые годы. Поэтому сейчас первоначальную планировку парка потеряно, и он не настолько ухожен, как в свои лучшие дни. До нашего времени сохранились два искусственные пруды.



Один из прудов парка / Фото Романа Сенышина

Также сохранилось источник питьевой воды с барельефом льва и маленьким бассейном.



Источник питьевой воды на территории комплекса / Фото Романа Сенышина

Но наиболее выдающимся объектом усадебного комплекса называют скалу с рукотворным водопадом, которая, как ни странно, имеет имя Святого Онуфрия. А водопад известен как Малиевецкий. Когда-то вода к вершине скалы подавалась деревянным водопроводом, но в советское время его заменили металлическим.



Малиевецкий водопад / Фото Романа Сенышина



Водопад в селе Малиевцы / Фото Романа Сенышина

В самой скале расположена двухэтажная пещера. Вероятно, что она служила языческим капищем для славян. Или же, как говорят легенды, даже прибежищем для народного героя Устима Кармелюка, а если говорить о фактах, то в стенах этого грота когда-то действительно существовал скальный монастырь.



Пещера внутри водопада / Фото Романа Сенышина

Над водопадом установлен крест – на этом месте до 1933 года существовала Воздвиженская церковь.

Недалеко от креста есть источник, из которого питается водопад, а у него статуя Святого Онуфрия. Поблизости – озеро, образованное источником. Вода в нем очень холодная, но в летнюю жару – идеальный водоем для купания.



Статуя Святого Онуфрия вблизи водопада / Фото Романа Сенышина

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Мои личные впечатления

Впечатления от усадебного комплекса Орловских исключительно положительные. Сразу бросаются в глаза масштабы территории – здесь можно отдохнуть у прудов, умыться водой водопада, исследовать экстерьер и интерьер дворца, полакомиться яблоками в саду, а также встретить небольшую отару овец, которая хозяйничает у водонапорной башни.

Более уверен, что эта локация имеет все шансы стать перспективным туристическим объектом. На данный момент ею занимаются волонтеры – организовывают толоки, ухаживают за дворцом, заготавливают дрова для обогрева зимой. Поэтому пока усадебный комплекс в их надежных руках. Надеемся, что благодаря этим людям повысится его туристический потенциал, поскольку "Тайная Карта" точно рекомендует дворец Орловских для посещения.

Подробнее об усадебном комплексе Орловских смотрите в видео:



Нам пора двигаться дальше. Впереди еще много интересного!