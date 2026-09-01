Путешествие по родине Одиссея: что посмотреть на острове греческого героя

Итака – это греческий остров, на который после многолетних странствий стремился вернуться легендарный Одиссей. И хотя в уже ставшей культовой экранизации "Одиссеи" Кристофера Нолана съемки проходили не на Итаке, именно этот остров считается родиной царя из поэмы Гомера. Сегодня Итака сохраняет эту мифологическую связь, но привлекает туристов не только историями об Одиссее.

Несмотря на свою популярность, остров Итака пока не столкнулся с наплывом туристов. Здесь по-прежнему царит спокойная атмосфера, есть много удивительных мест с нетронутой природой и красивое побережье Ионического моря. Подробнее об этом острове рассказывает Travel Off Path.

Что известно об острове Итака?

Остров Итака – это настоящий рай с укромными бухтами, древними достопримечательностями и бирюзовым морем. Остров расположен на западе Греции недалеко от Кефалонии. Его площадь составляет около 96 квадратных километров. На Итаке нет аэропорта, поэтому добраться до острова можно только на пароме с материка или с Кефалонии.

Итака совершенно не похожа на раскрученный Санторини или шумный Миконос. Здесь нет больших гостиничных комплексов, шумной ночной набережной и толп туристов. Этот остров – это греческая атмосфера, спокойствие и удивительные пейзажи.

Какие цены на Итаке?

Кофе стоит 2,5 – 4,5 доллара;

гирос или другая быстрая закуска – 5 – 9 долларов;

основное блюдо в таверне – 14 – 25 долларов;

ужин из трех блюд – 25 – 45 долларов с человека;

ужин с морепродуктами – 30 – 55 долларов с человека;

пиво – 5 – 7 долларов;

двухместный номер – 75 – 140 долларов с сентября;

аренда автомобиля – 50 – 90 долларов в день;

лодка туда и обратно из Вати в Гидаки – примерно 18 – 25 долларов;

аренда лодки без водителя – примерно 105 – 175 долларов в день без учета топлива.

Куда пойти и что посмотреть на Итаке?

Столица острова – город Вати. Здесь есть дома пастельных тонов в венецианском стиле, амфитеатр в красивой гавани, атмосферные площади и семейные таверны. Город расположен всего в 10 минутах езды от порта. Прибыв сюда, туристы сразу понимают, почему Одиссей так стремился вернуться домой.

Город Вати на Итаке / Фото Travel Off Path

Рыбацкая деревня Киони в живописной бухте – это настоящий райский уголок. Летом бухта заполнена лодками, которые медленно двигаются на волнах. Рядом находится пляж с большими кипарисами, где обязательно стоит искупаться. Не менее живописна деревня Фрикес, где много семейных ресторанов с вкусной греческой кухней.

Чтобы почувствовать себя Одиссеем, преодолевающим долгий путь, туристам стоит спланировать поездку на отдаленный пляж Гидаки. Добраться до него можно на лодке из Вати, так что это будет настоящее приключение. Здесь туристов ждут бирюзовая вода и белоснежная галька.

Пляж Гидаки на острове Итака / Фото Κώστας Βαλιάνος (KosVal)

И хотя Одиссей не является историческим персонажем, на севере Итаки находятся руины, которые называют "замком Одиссея".

Путешествие по Итаке – это возможность пройтись по местам, связанным с легендарным царем, увидеть красивую природу и открыть для себя одну из самых спокойных жемчужин Ионического моря.