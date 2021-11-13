Путешественники из Европы, Азии, Океании: возросло количество туристов, что въезжают в Украину
13 ноября 2021 , 18:05Читати новину українською
Источник:"Новое время"
За первые 9 месяцев 2021 года в Украину прибыли более 3 миллионов иностранцев. Это на 12,6% больше путешественников, чем за аналогичный период в 2020 году.
Львиная доля туристов – жители Европы. Они составляют 70% всех туристов.
Заметьте От 18 евро в обе стороны: лоукостер Wizz Air продает дешевые билеты из Одессы в Абу-Даби
Также 25,5% составляют путешественники из Азии. Еще 3% – туристы из Северной Америки, 1,4% – из Африки. Еще 0,6% туристов составляют жители Океании. А 0,2% – жители Южной Америки.
Показатели 2020 года
В течение первых 9 месяцев 2020 года в Украину прибыли:
- 79,2% туристов из Европы;
- 17,7% путешественников из Азии;
- 1,5% туристов – из Северной Америки;
- 0,7% путешественников – из Океании;
- 0,7% туристов – из стран Африки.
Украинцы могут путешествовать в ЕС
- Евросоюз 9 ноября исключил Украину из "зеленого" списка.
- В то же время вакцинированные путешественники могут не отменять путешествия.
- На данный момент для украинцев открытыми остаются 15 стран ЕС: Кипр, Эстония, Хорватия, Нидерланды, Чехия, Австрия, Дания, Бельгия, Ирландия, Швеция, Франция, Словакия, Испания, Греция и Латвия.