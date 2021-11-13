Путешественники из Европы, Азии, Океании: возросло количество туристов, что въезжают в Украину

За первые 9 месяцев 2021 года в Украину прибыли более 3 миллионов иностранцев. Это на 12,6% больше путешественников, чем за аналогичный период в 2020 году.

Львиная доля туристов – жители Европы. Они составляют 70% всех туристов.

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Также 25,5% составляют путешественники из Азии. Еще 3% – туристы из Северной Америки, 1,4% – из Африки. Еще 0,6% туристов составляют жители Океании. А 0,2% – жители Южной Америки.

Показатели 2020 года

В течение первых 9 месяцев 2020 года в Украину прибыли:

79,2% туристов из Европы;

17,7% путешественников из Азии;

1,5% туристов – из Северной Америки;

0,7% путешественников – из Океании;

0,7% туристов – из стран Африки.

Украинцы могут путешествовать в ЕС