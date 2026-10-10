Пользовательница тиктока @prokkopchuk поделилась своими впечатлениями о поездке в Индию, а также подробно рассказала о всем маршруте и его стоимости.

Как добраться из Украины в Индию?

Путешествие началось во Львове, откуда она на поезде отправилась в Варшаву. Билет стоил 2500 гривен. В Раве-Русской пассажиров ждала трехчасовая пересадка, а дальше – путь в Польшу. В Варшаву девушка прибыла поздно вечером и сразу заселилась в отель. Проживание, завтрак и утренний трансфер в аэропорт обошлись в 2600 гривен.

В этот день туристку ждали два перелета, но планы несколько изменились. Из Варшавы девушка отправилась в город Шарджа в ОАЭ, где была запланирована пересадка на другой самолет. Полет длился 6 часов, но прибыть вовремя украинка не смогла. Дело в том, что самолет из Варшавы задержали, а стыковка между рейсами составляла один час. Прибыв в Шарджу, выяснилось, что самолет в Индию уже улетел.

К счастью, авиакомпания предоставила туристке отель, трансфер и предложила билеты на следующий день. Правда, отелем девушка была недовольна – в номере было холодно, грязно и неприятно пахло. Но усталость взяла свое, и туристка быстро заснула. Уже утром она вернулась в аэропорт и наконец смогла вылететь в Индию – время в полете заняло 4 часа.

В общей сложности на дорогу в украинки ушло 3 суток и 900 долларов, что в эквиваленте составляет около 40,5 тысячи гривен. Девушка все еще надеется, что авиакомпания вернет деньги за билеты на рейс в Индию, на который она не успела из-за задержки предыдущего самолета.

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Украинка рассказала о своем путешествии в Индию: видео

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как другая туристка из Украины добиралась в Японию. Путь из Киева в японский город Осака занял у девушки 55 часов. При этом стоимость поездки была меньше – около 22 тысяч гривен.