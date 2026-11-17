У большинства людей Африка ассоциируется чуть ли не исключительно с бескрайними пустынями. Однако разнообразие животного мира заставит вас взглянуть на Африку как на экзотический приключенческий фильм. В то же время пустыни могут оказаться не такими уж предсказуемыми и однообразными.

Довольно оригинальное развлечение, которое можно попробовать в Намибии, продемонстрировала украинская блогерша Влада Юрченко. Видео, на котором она стремительно "мчится" по песчаным дюнам, набрало десятки тысяч лайков в сети.

Как спуститься с дюны в Намибии?

Украинка выбрала для своего отдыха необычную страну – Намибию. Она славится, в частности, одной из старейших пустынь в мире, возраст которой оценивается примерно в 55 миллионов лет.

Влада Юрченко показала, как спускалась с одной из дюн среди африканских песков на небольшом коврике. Быстрый спуск обернулся не самой приятной остановкой, однако такое путешествие завершилось благополучно.

Украинка "летит" с песчаной горы в Намибии: смотрите видео

Блогерша продемонстрировала свой "заезд" с юмором. Такая подача нашла отклик у пользователей, хотя они и переживали, не причинил ли песок девушке сильного вреда.

А некоторые сравнивали увиденное развлечение и африканские пейзажи с "Приключениями Аладдина", где персонажи, подобно блогерше, летали на коврике, хотя и не по дюнам.

В целом же пески Намибии таят в себе немало легенд. Но это далеко не все, чем может удивить эта африканская страна.

Что известно о Намибии?

У Намибии немало необычных особенностей, в частности, благодаря своему географическому положению. Здесь расположен второй по величине каньон в мире – Фиш-Ривер, который простирается на 160 километров и достигает 550 метров в глубину. Кроме того, страна имеет одну из самых низких плотностей населения в мире – около трех человек на квадратный километр. Это связано, собственно, с пустынями. А они в стране непростые.

В Намибии находятся одни из самых высоких песчаных дюн в мире, высота которых превышает 300 метров. А пустыня Намиб, возраст которой оценивают примерно в 55 миллионов лет, считается одной из древнейших на планете.



Пустыня Намиб / Unsplash

Благодаря сухому климату и отсутствию городского освещения страна также является прекрасным местом для наблюдения за звездами. Еще одна особенность Намибии – крупнейшая в мире популяция гепардов, насчитывающая примерно 2500–3000 животных. Побережье страны известно как "Побережье скелетов" из-за многочисленных кораблекрушений.

Кроме того, в Намибии сохранилось более 2500 древних наскальных гравюр в Твайфелфонтейне, что входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Страна также известна метеоритом Хоба массой около 60 тонн – крупнейшим из когда-либо найденных на Земле. А на мысе Кейп-Кросс расположена одна из крупнейших в мире колоний морских котиков, численность которой в период размножения достигает примерно 100 тысяч особей.



Морские котики в Намибии / Unsplash

Помимо морских котиков, в пустыне можно встретить также слонов и носорогов. Подробнее об интересных фактах, связанных с Намибией, читайте в материале 24 Канала.