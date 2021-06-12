Пустые пляжи: из-за непогоды на Херсонщине почти нет туристов

В июне на Арабатской Стрелке – пустые пляжи, а в море никто не купается. Из-за непогоды почти нет отдыхающих.

На Херсонщине уже вторую неделю продолжаются ливни. Поэтому массово туристический сезон на морских побережьях начаться пока не может.

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Туристы издалека переносят даты отдыха. Агент туристическо-информационного центра Алиса Рубан рассказала, что люди приезжают и почти сразу возвращаются домой из-за дождя.

В пансионатах туристов принимать готовы, большинство уже работают. Оздоровительные учреждения заполнены максимум на 30%. Впрочем, номера активно бронируют на так называемый высокий сезон, который вскоре должен начаться.

"Высокий – это когда массовый приезд людей, когда лучшая погода. И как раз у всех в этот период отпуск и они едут на отдых. Очень много сейчас людей приезжает из Западной Украины", – рассказал директор пансионата Виктор Евдокименко.



Туристы переносят отдых / Фото 24 канала

Что посмотреть отдыхая на Херсонщине

Цены на отдых зависят от сервиса. Есть обычные гостиничные номера за 800 гривен в сутки, а можно ночевать и в коттедже за 5 тысяч гривен. Дома расположены в 30 метрах от моря, с панорамным видом на пляж.

Наши коттеджи сделаны из контейнеров. То есть, это довольно необычная технология. Сейчас она не много где используется,

– сказала менеджеру Лилия Заяц.

Пляжи Арабатки приближаются к международным стандартам: трем соответствующим локациям вручили экологический сертификат "Голубой флаг". В этой программе участвуют около 50 стран.



Цены на отдых отличаются из-за сервиса / Фото 24 канала

Чтобы получить такую награду, пляж должен соответствовать 32 критериям сервиса и безопасности. Пляжей с "Голубым флагом" в Украине всего 18. Туристы рассказали, что контраст таких пляжей с другими очень ощутим.

Кроме пляжного отдыха на Арабатской Стрелке предлагают экскурсии на природные жемчужины и возможность оздоровиться. Например, остров Бирючий и розовые озера.



Пляжи Херсонщины приближаются к международным стандартам / Фото 24 канала

Арабатскую Стрелку несмотря на эпидемию COVID-19 посетили почти 2 миллиона туристов. Это половина от общего количества отдыхающих на Херсонщине.