На Херсонщині вже другий тиждень тривають зливи. Відтак масово туристичний сезон на морських узбережжях розпочатися поки не може.

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Туристи здалеку переносять дати відпочинку. Агентка туристично-інформаційного центру Аліса Рубан розповіла, що люди приїжджають і майже одразу повертаються додому через дощ.

У пансіонатах туристів приймати готові, більшість вже працюють. Оздоровчі заклади заповнені максимум на 30%. Втім, номери активно бронюють на так званий високий сезон, який вже невдовзі має розпочатись.

"Високий – це коли масовий приїзд людей, коли найкраща погода. І якраз в усіх у цей період відпустки і вони їдуть на відпочинок. Дуже багато зараз людей приїжджає із Західної України", – розповів директор пансіонату Віктор Євдокименко.



Туристи переносять відпочинок / Фото 24 каналу

Що можна побачити відпочиваючи на Херсонщині

Ціни на відпочинок залежать від сервісу. Є звичайні готельні номери за 800 гривень на добу, а можна ночувати й у котеджі за 5 тисяч гривень. Будинки розташовані за 30 метрів від моря, з панорамним видом на пляж.

Наші котеджі зроблені з контейнерів. Тобто, це досить незвична технологія. Наразі вона не багато де використовується, –

сказала менеджерка Лілія Заєць.

Пляжі Арабатки наближаються до міжнародних стандартів: трьом відповідним локаціям вручили екологічний сертифікат "Блакитний прапор". У цій програмі беруть участь приблизно 50 країн.



Ціни на відпочинок відрізняються через сервіс / Фото 24 каналу

Щоб отримати таку відзнаку, пляж має відповідати 32 критеріям сервісу та безпеки. Пляжів з "Блакитним прапором" в Україні всього 18. Туристи розповіли, що контраст таких пляжів з іншими дуже відчутний.

Крім пляжного відпочинку на Арабатській Стрілці пропонують екскурсії на природні перлини та можливість оздоровитися. Наприклад, острів Бирючий та рожеві озера.



Пляжі Херсонщини наближаються до міжнародних стандартів / Фото 24 каналу

Арабатську Стрілку попри епідемію COVID-19 відвідали майже 2 мільйони туристів. Це половина від загальної кількості відпочивальників на Херсонщині.