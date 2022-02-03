Пульт освещения, сенсорный слив в туалете и не только: Укрзализныця показала новые вагоны

В Укрзализныце похвастались 5 новыми пассажирскими вагонами. Они оборудованы современной техникой.

Эти новые купейные вагоны, а также 2 вагона типа СВ, полученные в прошлой партии, пополнят состав поезда №15/16 сообщением Харьков – Рахов.

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Укрзализныця показала новые вагоны: что изменилось

Крюковский вагоностроительный завод продолжает с опережением графика поставлять УЗ вагоны, заказанные в прошлом году на средства госбюджета. Так, Укрзализныця приняла очередные пять новых пассажирских купейных вагонов,

– говорится в сообщении.

Как пишет пресс-служба Укрзализныци, в конструкцию полученных в этой партии вагонов производитель внес точечные изменения для увеличения удобства, в частности:

добавлены контрастные маркировки для людей с нарушениями зрения;

установлен дополнительный пульт управления освещением в купе;

тестируются бесконтактные сенсорные кнопки слива в туалете.

Как выглядят новые вагоны / Фото УЗ



Кроме того, вагоны традиционно оборудованы кондиционером, кулером с питьевой водой, сигнализацией дверей купе, индикатором занятости туалетов и кнопкой вызова проводника.

Также вагоны имеют увеличенный объем багажного отделения и оснащены системами видеонаблюдения в общих зонах вагонов, вакуумными туалетами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами возле каждого места.